Después de varios problemas en su plataforma, el SAT ya empezó a devolver los saldos a favor. El problema ahora es que está haciendo devoluciones incompletas. Durante el mes de abril, el Sistema de...

Después de varios problemas en su plataforma, el SAT ya empezó a devolver los saldos a favor. El problema ahora es que está haciendo devoluciones incompletas. Durante el mes de abril, el Sistema de Devoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha presentado varias fallas. Debido a esto, algunos contribuyentes reportaron tener registrados mayores impuestos de los que debían pagar. Otros reportaron que el SAT no entregó sus devoluciones de impuestos. En una de estas fallas, la plataforma para presentar la declaración anual contactó a varias personas físicas. En este mensaje el SAT rechazaba la devolución de impuestos. Además, les ppagar un ISR diez veces superior a la devolución. Así, los datos precargados en el sistema decían que el contribuyente recibiría una devolución. Pero al final, el mismo sistema decía que debían sumas mucho más altas. La semana pasada, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dijo que todo fue arreglado. Sin embargo, los contribuyentes ahora reportan otro tipo de problemas. Al parecer, ahora el SAT está haciendo devoluciones incompletas porque no consideraron algunas deducciones. De acuerdo con Gloria Franco, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de la Prodecon, este nuevo problema empezó a darse en los últimos días. Además, los contribuyentes también han tenido contratiempos con la cuenta CLABE para obtener el saldo a favor.

De acuerdo con Gloria Franco, las devoluciones incompletas se dieron a raíz de que el contribuyente cambió algunos datos de sus ingresos y deducciones. Es decir, no aceptaron la información precargada en la plataforma del SAT porque no se tomaban en cuenta algunas facturas. Así, los contribuyentes tuvieron que recurrir a devolución manual.

En cuanto a la cuenta CLABE, el SAT está en proceso de arreglar el problema para que se pueda sustituir.

Con información de El Financiero.

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