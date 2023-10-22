En una maratónica sesión que culminó en la madrugada del viernes 20 de octubre, la mayoría de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2024. Esta aprobación fue recibida con tensiones y expectativas en el ámbito político y económico del país. Con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención, el dictamen fue aprobado y ahora se enviará al Senado para su ratificación. La nueva ley incluye cambios significativos, como una nueva tasa en el impuesto al ahorro y una deuda por dos billones de pesos, generando un debate intenso en el proceso legislativo. La sesión, que duró 15 horas y media, concluyó con expresiones de apoyo a dos prominentes figuras políticas, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ambas mencionadas como posibles candidatas presidenciales para el próximo año. El documento aprobado establece que durante el ejercicio fiscal de 2024, la Federación percibirá un total de 9 billones 66 mil millones de pesos por concepto de ingresos presupuestarios, representando un aumento del 4.2% con respecto a 2023. De este total, 4 billones 942 mil 1 millones de pesos provendrán de impuestos. Es relevante señalar que, por segundo año consecutivo, no se incluyó la Miscelánea Fiscal ni modificaciones al Código Fiscal de la Federación, lo que ha generado diversas opiniones en la comunidad financiera y empresarial del país.

Nueva retención de ISR

Uno de los puntos más controversiales de esta nueva ley es la retención de ISR del 1.48% a los rendimientos reales de los ahorros e inversiones propuesta para el próximo año. Existe una expectativa generalizada de que esta tasa se modifique, disminuyendo ligeramente o manteniendo la tasa vigente de 0.15%, que ha estado en efecto este año. Además, otros gravámenes como el IEPS aplicado a refrescos, cigarros, cervezas y licores se actualizarán de acuerdo con la inflación registrada desde noviembre de 2022 hasta el mismo mes de 2023, lo que representa otro punto de interés y debate entre los legisladores y expertos económicos del país. La aprobación final de esta ley será observada con atención tanto a nivel nacional como internacional, ya que tendrá un impacto significativo en la economía y las finanzas del país en el próximo año. La votación en lo particular promete ser otro momento crucial en este proceso legislativo, con el destino económico de México en juego.