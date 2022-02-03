La autoridad fiscal informó que no participa ni promueve venta de bienes de manera directa, por lo que alertó a los contribuyentes de mensajes y correos electrónicos apócrifos.

La autoridad fiscal informó que no participa ni promueve venta de bienes de manera directa, por lo que alertó a los contribuyentes de mensajes y correos electrónicos apócrifos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una página de internet en la que alerta a los contribuyentes de mensajes y correos electrónicos apócrifos. En la página de internet sobre correos apócrifos, la autoridad fiscal tiene algunas recomendaciones preventivas para identificar distintas maneras en las que se intenta engañar a los contribuyentes a nombre de la autoridad fiscal.

El SAT no participa ni promueve venta de bienes

Referente a esto, la autoridad fiscal indica lo siguiente:

Nuestros sitios no tienen terminación “org”.

Los únicos sitios oficiales del SAT son sat.gob.mx y gob.mx/sat.

No se realizan subastas, ni se ofertan productos, materiales, maquinaria pesada, camiones, vehículos particulares por parte del SAT o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En este contexto, la autoridad fiscal recientemente reiteró que no participa ni promueve venta de bienes de manera directa.

Recomendaciones del SAT

Para verificar la autenticidad de un sitio web, la autoridad fiscal recomienda lo siguiente:

Asegúrate de que el sitio que visites, corresponda a la institución que deseas, y que tenga el dominio con la extensión .gob.mx.

Verifica que los números telefónicos que aparecen en los sitios web y publicaciones sean de las instituciones oficiales.

Nunca aceptes realizar una transferencia bancaria en cualquiera de sus variantes.

Puedes ver la información que publicó el SATaquí / Fecha de publicación: 29 de enero de 2022.

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