El Instituto planea recuperar viviendas abandonadas en México para rentarlas a sectores vulnerables como jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad El Instituto del Fondo Nacional de la ...

El Instituto planea recuperar viviendas abandonadas en México para rentarlas a sectores vulnerables como jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que trabaja en un esquema de renta de viviendas abandonadas para sectores vulnerables, incluyendo jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad.

¿Cuántas viviendas podrían incluirse en el esquema de renta?

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, en México existen cerca de 400 mil casas abandonadas que podrían ser rehabilitadas e integradas al programa de arrendamiento.

Censo para determinar viviendas aptas

El directivo informó que en abril de 2025 se llevará a cabo un censo en colaboración con la Secretaría del Bienestar para determinar el estado actual de las viviendas abandonadas y definir cuáles podrán incluirse en el esquema de renta.

Objetivos del programa de vivienda en renta

Este nuevo esquema forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno Federal, que busca garantizar acceso a vivienda digna para trabajadores que actualmente no pueden obtener un crédito de vivienda. Según Romero Oropeza:

Más de 11 millones de derechohabientes tienen acceso a un crédito pero no lo utilizan debido a la falta de oferta de vivienda accesible.

tienen acceso a un crédito pero no lo utilizan debido a la falta de oferta de vivienda accesible. En 2024 se construyeron 128 mil viviendas , pero solo el 10% fueron accesibles para trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

se construyeron , pero solo el fueron accesibles para trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos. El programa busca ofrecer opciones de renta con opción a compra para facilitar el acceso a la vivienda.

Rehabilitación de viviendas abandonadas

Por su parte, Mario Macías, representante de los trabajadores en el Infonavit, destacó la importancia de rehabilitar las viviendas abandonadas, ya que representan un activo que se deteriora con el tiempo. Macías pidió esperar a los resultados del censo para conocer qué viviendas serán aptas para rentar y cómo se estructurará el modelo de operación del arrendamiento.

Construcción de nuevas viviendas

Además de la renta de viviendas recuperadas, el Infonavit planea la construcción de 500 mil viviendas bien ubicadas y con servicios, para garantizar opciones habitacionales dignas para los trabajadores.

A espera de los detalles

Se espera que en los próximos meses se definan las reglas de operación y se inicien los procesos de rehabilitación y arrendamiento.