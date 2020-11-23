Una investigación por parte de MCCI reveló que al menos en lo que va del año, el Gobierno Federal ha subcontratado alrededor de 28 mil 800 empleados Ante la iniciativa del ejecutivo Federal para li...

Una investigación por parte de MCCI reveló que al menos en lo que va del año, el Gobierno Federal ha subcontratado alrededor de 28 mil 800 empleados Ante la iniciativa del ejecutivo Federal para limitar la subcontratación, existe la interrogante de qué sucederá con la plantilla de trabajadores del gobierno bajo este régimen. Estamos hablando de unos 28 mil 800 empleados subcontratados. De acuerdo con el análisis del MCCI, el gobierno federal ha gastado alrededor de 5 mil millones de pesos en la celebración de 50 contratos con empresas de outsourcing, durante los años 2019 y 2020. El año pasado estos contratos costaron 3 mil millones de pesos. Al cierre de octubre de 2020 estos habían sumado casi 2 mil millones de pesos más.

Según la investigación, los contratos se han dado en prácticamente todas las áreas del gobierno federal, pero con mayor presencia en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación.

SEP ha utilizado el esquema de subcontratación

MCCI señala que tan sólo el pasado 2 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública asignó un contrato por 268 millones de pesos al Corporativo Ejecutivo MZT para que realice la administración del personal y el pago de nómina al personal que ofrece sus servicios en el programa prepa en línea.

Según la investigación, alrededor de 21 mil 107 personas se emplearon para este programa, de los cuales 18 mil 508 puestos fueron para asesores virtuales de los alumnos, 3 mil 136 para tutores y el resto para especialistas que desarrollan la plataforma.

Otras dependencias

El documento de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Seguridad Alimentaria Mexicana, dependencia que agrupa a Liconsa y a Diconsa, tiene bajo subcontrato a 3,600 empleados. Además, la Secretaría de Cultura cedió a empresas de outsourcing la nómina de 1,600 de sus trabajadores; la mayoría, de los programas Semilleros creativos y Misiones por la diversidad cultural, enfocados en atender comunidades rurales de todo el país. Dentro de esta investigación también se encuentra la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Bajo este modelo de subcontratación tiene vigente un contrato por 670 millones de pesos con la empresa WeKeep on Moving, que se hace cargo de la nómina de 928 empleados que promueven los programas crediticios del gobierno federal.

Dependencias que más han pagado outsourcing

La investigación de MCCI menciona cuáles son las dependencias que más han gastado recursos en subcontratar personal:

Banco Bienestar $ 872,088,333 Segalmex $ 760,000,000 SHCP $ 670,480,000 CENAGAS $ 448,674,253 CONAVI $ 310,400,000 SEP $ 268,082,076 CINVESTAV $ 257,758,353 Secretaría de Cultura $ 206,846,500 Secretaría de Economía $ 150,000,000 Banobras $ 132,626,666 Relaciones Exteriores $ 95,491,379

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https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/que-pasara-con-las-empresas-de-colocacion-de-trabajadores-si-se-aprueba-reforma-al-outsourcing/ Con información de MCCI.

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