El Consejo Empresarial Mexicano aseguró que el SAT, con actos de fiscalización, se queda con hasta 50% de los ingresos de las Mipymes.

El Consejo Empresarial Mexicano aseguró que el SAT, con actos de fiscalización, se queda con hasta 50% de los ingresos de las Mipymes.

El Consejo Empresarial Mexicano acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de realizar una fiscalización excesiva y prácticas de “terrorismo fiscal” que absorben ingresos a las micro, pequeñas y medianas en empresas (Mipymes) mexicanas.

Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la Comisión Ejecutiva del organismo, informó que, a través de dichas prácticas, el SAT se queda con hasta 50% de los ingresos de las Mipymes.

El especialista dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas están obligadas a cubrir una tasa de 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 16% por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la carga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y gravámenes locales como el Impuesto Sobre Nóminas, que en varias entidades del país registra tasas de 3%.

Aumenta SAT fiscalización a mipymes

Cabe resaltar que las acciones de fiscalización del fisco mexicano aportaron tres de cada cuatro pesos de ingresos extraordinarios obtenidos por el gobierno federal desde 2018, en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Como reportamos, en el primer semestre de 2022 el fisco duplicó los ingresos que entraron a la hacienda pública por fiscalización y eficiencia en el cobro de impuestos que en el mismo periodo de 2018. El directivo del Consejo Empresarial Mexicano, señaló que las Mipymes enfrentan de prácticas de “terrorismo fiscal”, que implican una fiscalización extrema, amenazas de multas y sanciones, cargos tributarios inexistentes y falta de mecanismos de negociación o conciliación tributaria. “Con la facturación electrónica y las auditorías el SAT está presionando de más a los contribuyentes; hay presiones para que paguen impuestos cuando a veces no proceden e, incluso ha salido el tema de que la Procuraduría de la defensa del Contribuyente (Prodecon) defiende a los evasores”, cuando solo es una institución que sienta a las partes a negociar”, dijo en el marco de su participación el el foro Las Pymes y sus Organizaciones Empresariales.