Con el complemento "carta porte" se combatirá el contrabando, porque los CFDI de los transportistas estarán más detallados y se tendrá una trazabilidad de sus rutas. El 1 de mayo, el Servicio de Ad...

Con el complemento "carta porte" se combatirá el contrabando, porque los CFDI de los transportistas estarán más detallados y se tendrá una trazabilidad de sus rutas. El 1 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de internet el complemento “carta porte”.

¿Para qué sirve la “carta porte”?

Se trata de un complemento que se debe incorporar a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), a partir de junio, para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladen.

El SAT espera recaudar 150,000 mdp

De acuerdo con una nota publicada por El Economista, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) espera recaudar 150,000 millones de pesos (mdp) al año con la implementación de la “carta porte”. Sin embargo, la nota indica que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aclaró que en 2021 sólo ingresarán a las finanzas públicas de 10,000 a 20,000 mdp, porque sólo se espera recaudar lo del último trimestre del año.

La “carta porte” será obligatoria a partir de septiembre

Lo anterior se debe a que el complemento se utilizará a partir de junio, y los contribuyentes interesados tendrán un periodo de transición de 120 días, para que se familiaricen con el mecanismo. Así que la “carta porte” será obligatoria para los transportistas a partir del 30 de septiembre. “La modernización de la ‘carta porte’ servirá para que las facturas electrónicas de los contribuyentes que se dedican al traslado de bienes y mercancías estén más detalladas y se pueda lograr una trazabilidad de la ruta para combatir el contrabando”, dijo Raquel Buenrostro. En este sentido, la funcionaria reveló que aproximadamente 60% de la mercancía que recorre el país mediante el servicio de autotransporte es ilegal. Además, la funcionaria dijo que se viene una nueva etapa en el SAT que busca fortalecer la economía formal. "Estamos buscando mecanismos para controlar la economía informal e incorporarla a la formalidad", comentó.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Con-actualizacion-de-la-Carta-Porte-se-podran-recaudar-150000-millones-de-pesos-20210530-0025.html

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