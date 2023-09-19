En caso de aprobarse la iniciativa, se debería implementar de una manera en la que se llegue a donde se quiere, sin poner en riesgo a quien genera las fuentes de empleo, señalan especialistas Un te...

En caso de aprobarse la iniciativa, se debería implementar de una manera en la que se llegue a donde se quiere, sin poner en riesgo a quien genera las fuentes de empleo, señalan especialistas Un tema laboral pendiente de discutir en el Congreso de la Unión es el del aumento del aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un aguinaldo mínimo de 15 días de salario, y con la iniciativa se busca que pase a un mínimo de 30 días. De acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, dicha iniciativa pudiera generar un costo más alto para los patrones. En entrevista con El Contribuyente, el especialista dijo que para implementar de manera adecuada dicha iniciativa, se debería establecer un procedimiento gradual. Esto, para que los patrones no tengan obligaciones de un momento a otro que no puedan cumplir. Silva Briceño indicó que en caso de aprobarse la iniciativa se debería implementar de una manera en la que se llegue a donde se quiere, sin poner en riesgo a quien genera las fuentes de empleo. "Desde el punto de vista del patrón y sin estar en contra de que los trabajadores ganen más, el problema sería que se tendría que duplicar un beneficio como el aguinaldo, sin considerar la eficiencia de los trabajadores", expresó. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que el cambio generaría un gasto mayor y, en parte, esa es la preocupación del sector empresarial.

Incrementos en el costo de la mano de obra

Actualmente, el sector empresarial se encuentra asimilando tres fuertes incrementos en el costo de la mano de obra:

Seis días más de vacaciones Incremento al monto del salario mínimo El incremento gradual en la tasa del seguro de cesantía y vejez, el cual pasará de 3.15% en el año 2022 hasta llegar a 11.875% en el año 2030.

Lo anterior lo recordó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en su conferencia mensual de julio de 2023.

Probabilidad estimada de que se apruebe la iniciativa

Además, señaló que entre las propuestas que podrían impactar en el costo de la mano de obra, en caso de aprobarse, se encuentra la de incrementar el pago del aguinaldo, pasando de 15 a 30 días. El IMCP explicó que se han presentado tres iniciativas de reforma en las que se propone incrementar el pago del aguinaldo. Pero considera que aunque a los empleados de gobierno se les otorgan 40 días de aguinaldo, intentar llevar a los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional a 30 días, es un alto costo para el sector patronal. Según el IMCP, la probabilidad estimada de que se apruebe una iniciativa para aumentar el aguinaldo es de 33.33%.