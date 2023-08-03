El fisco mexicano ha dejado atrás las cartas de papel y las llamadas telefónicas para enfocarse en el uso intensivo de correos electrónicos y mensajes SMS En menos de una década, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado una radical transformación en sus medios de contacto con los contribuyentes, pasando de las cartas de papel a una estrategia de tiros de precisión mediante el uso de la tecnología. Estadísticas recientes revelan cómo ha evolucionado esta transición: En mayo de 2023, el SAT dejó de utilizar las cartas de papel por completo, en comparación con mayo de 2015, donde envió 4 millones 78 mil 627 misivas. Actualmente, el medio de contacto más utilizado por el SAT es el correo electrónico, a través del cual envió 3 millones 531 mil 141 mensajes a los contribuyentes en mayo de 2023. Además, sigue utilizando mensajes SMS para enviar 295 mil 474 notificaciones a los contribuyentes en el mismo mes. La vigilancia profunda del SAT ha migrado de las llamadas telefónicas a una mayor intensificación de los mensajes de correo electrónico, enviando 773 mil 208 notificaciones en mayo de 2023. En total, en mayo de este año, se enviaron 5 millones 620 mil 638 mensajes a los contribuyentes en el programa de cumplimiento y 891 mil 567 notificaciones dentro del programa de vigilancia profunda. Domingo Ruíz López, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, dijo a El Financiero que la inteligencia artificial y los algoritmos han facilitado los envíos masivos de correos electrónicos, logrando resultados positivos en comparación con los métodos tradicionales. (Imagen: Shutterstock) Desde la reforma fiscal de 2014, el SAT ha priorizado los mecanismos digitales de comunicación, como el buzón tributario y el correo electrónico, para interactuar con los contribuyentes. El SAT ha implementado estrategias de fiscalización primaria y secundaria, donde la primera incluye el envío de correos electrónicos para invitar a los contribuyentes a revisar y corregir su situación fiscal, resultando en un incremento de la recaudación. Estas medidas han demostrado su eficacia al identificar inconsistencias reales y permitir que los contribuyentes corrijan y paguen sus obligaciones fiscales, contribuyendo al aumento sostenido de la recaudación anual del SAT.