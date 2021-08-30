Empresa de origen extranjero regularizó su situación con el fisco mexicano y pagó 183 millones de pesos. Una empresa que brinda servicios digitales que no radica en territorio nacional formalizó el primer acuerdo conclusivo en materia de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), derivado de la reforma fiscal de 2020. Como lo menciona El Economista, una empresa de origen extranjero con actividad en México acudió a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) con el fin de regularizar su situación fiscal. “La contribuyente acudió a Prodecon a efecto de regularizar su situación fiscal por dicha omisión en el entero del impuesto en comento y con ello obtener el beneficio de la condonación de 100% de multas, al haber efectuado el pago del Impuesto al Valor Agregado”, cita la entidad. Con esto, el SAT logró la recaudación de 183 millones de pesos. Como menciona El Financiero, funcionarios de la Prodecon indicaron que no es posible revelar la identidad de la empresa debido al secreto fiscal contenido en el artículo 69-B de la Ley del Impuesto Agregado. Miguel Ángel Izquierdo Flores, director general de Acuerdos Conclusivos “A” de la procuraduría comentó a El Economista, que para el 31 de julio del presente año se han recibido 1,213 solicitudes de conciliaciones entre los contribuyentes y la autoridad, lo que representa un alza de 22% anual. A través de acuerdos conclusivos se han obtenido 14,560 millones de pesos en el periodo de enero a julio de este año.

Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/25/el-sat-cobra-183-mdp-de-iva-a-una-empresa-de-servicios-digitales/

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