Las empresas con socios o accionistas extranjeros deben presentar ante el SAT la "Forma Oficial 96" antes del 31 de marzo de 2025 para evitar sanciones. El trámite se realiza en línea a través de M...

Las empresas con socios o accionistas extranjeros deben presentar ante el SAT la "Forma Oficial 96" antes del 31 de marzo de 2025 para evitar sanciones. El trámite se realiza en línea a través de Mi Portal. Las personas morales residentes en México que tienen socios o accionistas en el extranjero, que deben presentar la "Forma Oficial 96" a más tardar el 31 de marzo de 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este requisito exime a los inversionistas foráneos de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), siempre que la empresa mexicana informe anualmente a la autoridad fiscal sobre su identidad y ubicación. El aviso, correspondiente al ejercicio 2024, debe incluir el domicilio, la residencia fiscal y el número de identificación fiscal de cada socio extranjero. La presentación de esta información se realiza en línea a través de Mi Portal del SAT, siguiendo estos pasos:

Descargar y completar la "Forma Oficial 96" en formato Excel. Guardar el archivo en formato .zip. Ingresar a Mi Portal con el RFC y la Contraseña (CIEC). Abrir un caso de servicio o solicitud y seleccionar el trámite "REL SOCIOS ACC O ASOC RES EXT". Dirigir la solicitud a la "Administración Central de Fiscalización Internacional de la AGGC". Adjuntar el archivo .zip con la relación de socios. Enviar el caso y obtener el acuse de recibo con folio.

El SAT advierte que este aviso solo se considerará recibido si la información es enviada correctamente. No es necesario esperar confirmación adicional, basta con el número de folio generado al concluir el proceso. Para realizar el trámite, los contribuyentes pueden acceder a Mi Portal en la página oficial del SAT y seguir las indicaciones en la sección de "Avisos". El incumplimiento de esta obligación podría derivar en sanciones fiscales para la empresa residente en México.