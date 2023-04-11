Hay una serie de elementos que las personas físicas deben verificar antes de presentar y enviar su declaración anual Las personas físicas deben presentar la declaración anual al Servicio de Adminis...

Hay una serie de elementos que las personas físicas deben verificar antes de presentar y enviar su declaración anual Las personas físicas deben presentar la declaración anual al Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante abril de 2023. En este contexto, especialistas expusieron a Reforma una serie de elementos que las personas físicas deben verificar antes de presentar y enviar su declaración anual. Entre los elementos que expuso el diario, se encuentran los siguientes:

Avisa a tu patrón

El 31 de enero era la fecha límite para dar aviso a tu patrón de que ibas a realizar la declaración anual de impuestos por tu cuenta. Las personas físicas bajo el régimen de asalariados con ingresos superiores a 400 mil pesos están obligados a presentar la declaración anual. Si los ingresos son menores a 400 mil pesos pero tienes deducciones personales, puedes hacer la declaración.

Ten a la mano tu e-firma

Verifica que tu e-firma esté vigente. La requieres para firmar y enviar tu declaración de impuestos en caso de que obtengas un saldo a favor superior a 150 mil pesos o si vas a cambiar el número de cuenta CLABE del banco donde te depositarán tu devolución. En caso de que la e-firma esté vencida, la podrás renovar en línea.

Deducciones personales

En la página del SAT se encuentra la sección del Visor de deducciones personales, donde podrás comprobar cuáles facturas ya fueron validadas por la autoridad y están cargadas. Si un CFDI no aparece, lo puedes agregar manualmente, únicamente verifica que cumpla con todos los requisitos que establece el SAT para su emisión.

Para tomar en cuenta

El visor también te permitirá detectar que facturas fueron rechazadas por presentar inconsistencias, que pueden ir desde traer mal tus datos fiscales, no contener la clave correcta del uso del CFDI o marcar como medio de pago “efectivo”. Al no cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, no podrás deducir estos gastos a menos que realices las correcciones correspondientes.

¿Qué hacer cuando hay inconsistencias?

Tienes hasta el último día de diciembre del ejercicio que vas a declarar (en este caso 2022) para acudir con el prestador de servicios que te haya emitido la factura para realizar las aclaraciones oportunas y te pueda volver a emitir dicho comprobante con los datos correctos. Podrás ver la información actualizada en un plazo de 10 a 15 días naturales a partir de que pidas la corrección.

Contraseña

Cualquier persona física puede generar o actualizar su contraseña, la cual sirve para acceder a los servicios electrónicos del SAT. La contraseña debe tener 8 caracteres (números y letras). No se permiten caracteres especiales como ñ $ % & * / # ni espacios en blanco. Para hacer el trámite en línea debes contar con la e-firma y un correo.

Devolución automática

Antes de que envíes la declaración tienes que señalar la opción de devolución en el formato de la declaración anual 2022. Presenta la declaración de forma electrónica firmada con la contraseña o e-firma. Podrás solicitar la devolución automática de tu saldo a favor cuando sea igual o menor a 10 mil pesos. Si el saldo a favor es mayor a 10 mil pesos, pero no supera los 150 mil pesos se podrá solicitar con contraseña, siempre y cuando exista una cuenta CLABE bancaria preregistrada. Si el saldo a favor excede los 150 mil pesos no podrás solicitar tu devolución automática, pero lo podrás hacer a través del Formato Electrónico de Devoluciones.