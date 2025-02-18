Descubre cómo 126 empresas en México están ofreciendo más de 45,000 vacantes para migrantes repatriados. Conoce las compañías participantes, los sectores disponibles y cómo acceder a estas oportuni...

Descubre cómo 126 empresas en México están ofreciendo más de 45,000 vacantes para migrantes repatriados. Conoce las compañías participantes, los sectores disponibles y cómo acceder a estas oportunidades laborales

La repatriación de migrantes desde Estados Unidos hacia México debido a las nuevas políticas del presidente Donald Trump, ha generado un reto importante en materia de reinserción laboral. Miles de connacionales regresan al país en busca de nuevas oportunidades, y en respuesta a esta situación, 126 empresas han unido esfuerzos para ofrecer más de 45,000 vacantes en distintos sectores.

Una oportunidad para migrantes repatriados

Cada día, cientos de migrantes cruzan de regreso a México tras ser deportados o regresar voluntariamente desde Estados Unidos. Para muchos, el regreso representa un desafío, ya que deben encontrar estabilidad en un entorno laboral competitivo. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en colaboración con el Gobierno Federal, ha puesto en marcha un programa para conectar a estos trabajadores con oportunidades de empleo en empresas de renombre. Entre las compañías que han abierto sus puertas a los migrantes se encuentran OXXO, Walmart, Coca-Cola FEMSA, Bimbo, Heineken México, Barcel, Danone y Teleperformance, entre muchas otras.

Las empresas que están contratando

El listado de empresas que participan en esta iniciativa incluye grandes corporaciones con presencia en múltiples sectores. Algunas de las empresas más destacadas que han abierto vacantes para migrantes son:

Retail y comercio: Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, OXXO, Coppel.

Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, OXXO, Coppel. Alimentos y bebidas: Bimbo, Heineken México, Danone, Barcel, Lala, Coca-Cola FEMSA.

Bimbo, Heineken México, Danone, Barcel, Lala, Coca-Cola FEMSA. Seguridad y logística: Securitas, IPS, GSI Seguridad Privada, Paquetexpress.

Securitas, IPS, GSI Seguridad Privada, Paquetexpress. Manufactura e industria: Foxconn, Sigma, Prolec, Viakon, Sukarne.

Foxconn, Sigma, Prolec, Viakon, Sukarne. Servicios y atención al cliente: Teleperformance, Hilton Garden Monterrey, Executive Search & Consulting.

Estas empresas buscan cubrir una amplia gama de perfiles, desde trabajadores operativos hasta profesionistas especializados.

Cómo acceder a estas vacantes

Para facilitar el proceso de vinculación laboral, el CCE ha habilitado el portal Conexión Empresarial Paisano, donde los interesados pueden consultar las oportunidades de empleo y postularse a las vacantes disponibles. Además, el programa trabaja en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para garantizar que la información sobre estas vacantes llegue a los migrantes en los puntos de repatriación.

Un desafío y una oportunidad para la economía mexicana

La reintegración de los migrantes al mercado laboral no solo es un tema social, sino también una oportunidad económica. Muchas de estas personas cuentan con habilidades y experiencia laboral adquiridas en el extranjero, lo que puede beneficiar a las empresas mexicanas que buscan talento capacitado.

"Hay un interés real de las empresas para reconocer y aprovechar las competencias laborales de quienes regresan a México para cubrir sus necesidades de personal” - Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE.

Por su parte, Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, destacó la importancia de seguir trabajando en la difusión de estas oportunidades para que más migrantes puedan beneficiarse de ellas.

Si eres un migrante repatriado o conoces a alguien en esta situación, puedes explorar las vacantes disponibles a través del portal Conexión Empresarial Paisano y postularte a una oportunidad de empleo en México.