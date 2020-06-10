El objetivo del curso es que los centros de trabajo implementen estrategias específicas de prevención de acuerdo al tipo de actividad que realizan para un retorno laboral seguro. El Instituto Mexic...

El objetivo del curso es que los centros de trabajo implementen estrategias específicas de prevención de acuerdo al tipo de actividad que realizan para un retorno laboral seguro. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece una variedad de cursos para el público en general sobre la salud. Para el contexto de la emergencia sanitaria que está atravesando México también hay varios cursos sobre el nuevo coronavirus COVID-19. Para retomar labores durante la nueva normalidad, los negocios deben tener un protocolo de medidas para proteger a los trabajadores en el traslado y área de trabajo. El IMSS, en asociación con otras secretarías del gobierno y algunas empresas, ha desarrollado estrategias para el retorno laboral. El curso, titulado Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo, tiene como objetivo proporcionar información del SARS-CoV-2 y que los negocios puedan implementar estrategias de prevención efectivas para disminuir el riesgo de contagio entre sus empleados y proveedores. De acuerdo con la información del curso, cada empresa debe prepararse para reanudar actividades de una forma planificada, tomando en cuenta las medidas necesarias para evitar contagios de COVID-19 durante el regreso de los trabajadores al centro de trabajo. Es importante que empleadores y trabajadores estén capacitados para implementar correctamente todas la medidas de seguridad e higiene que recomienda la Secretaría de Salud.

Los módulos del curso son:

Medidas de salud pública sostenible. Recomendaciones para los empleados y los trabajadores para un retorno laboral seguro. Estrategias de prevención en el retorno laboral para cada tipo de empresa.

El curso tiene una duración de 5 horas y es automatizado, es decir, que está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, por lo que puedes realizarlo al ritmo que prefieras. Debes contar con 80 puntos de calificación para aprobarlo y posteriormente se te entregará tu constancia de acreditación.

Etapas para un retorno laboral seguro

En el curso se explica que para desarrollar una estrategia de retorno laboral son necesarias dos etapas:

Elaboración del plan de trabajo por cada centro laboral, y el retorno gradual y escalonado.

Elaboración del plan de trabajo por centro laboral

En esta fase, las empresas deben prepararse para saber qué medidas de cuidado deben de implementar en su centro de trabajo para recibir a su personal. Se debe de conformar un comité o persona que coordine, vigile y garantice que las medidas que se implementen se cumplan. El comité se debe conformar por el patrón y trabajadores. Si la empresa cuenta con un sindicato, también se tiene que tomar en cuenta. Las medidas que se deben de implementar son:

Ingeniería . Cambios en las áreas de trabajo, por ejemplo colocar las barreras físicas transparentes.

. Cambios en las áreas de trabajo, por ejemplo colocar las barreras físicas transparentes. Administración . Modificaciones en el horario de entrada y salida, así como las políticas de protección.

. Modificaciones en el horario de entrada y salida, así como las políticas de protección. De protección personal . El personal porte cubre bocas, guantes y caretas.

. El personal porte cubre bocas, guantes y caretas. Capacitación . Informar al personal sobre el COVID-19 y cómo se implementará la medidas.

. Informar al personal sobre el COVID-19 y cómo se implementará la medidas. Sanitización y desinfección. La empresa tiene que encargarse de limpiar el espacio de trabajo.

Retorno gradual y escalonado

En esta etapa se refiere a la reincorporación a las actividades laborales. Se recomienda que la reincorporación del personal sea escalonada, considerando la edad y enfermedades de las personas.

¿Cómo me inscribo al curso?

Para inscribirte al curso necesitas ingresar a la plataforma CLIMSS con nombre de usuario y contraseña. Si no tienes, ahí mismo puedes generarlos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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