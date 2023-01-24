El gravamen planteado se aplicaría sobre la riqueza neta acumulada por una persona, por encima de un determinado umbral, en función del valor neto de todos los activos que posea, menos las deudas El mundo está atravesando una época sin precedentes marcada por la acumulación de múltiples crisis. Lo anterior lo aseguró Oxfam, una confederación internacional que realiza labores humanitarias en 90 países, para combatir la pobreza y el sufrimiento. De acuerdo con Oxfam, decenas de millones de personas más pasan hambre debido a las múltiples crisis, y cientos de millones más se enfrentan a subidas imposibles en el coste de los productos básicos o de la energía para calentar sus hogares. Pero un informe publicado por Oxfam indica que unos pocos han logrado sacar un inmenso provecho de estas crisis. "Los ultra ricos han visto crecer drásticamente su riqueza, y los beneficios empresariales han alcanzado niveles récord, haciendo que la desigualdad se dispare", advierte el informe 'La ley del más rico'.

Importancia de gravar la riqueza de las élites económicas

En el documento, Oxfam se centra en la importancia de gravar la riqueza de las élites económicas, para abordar tanto las “policrisis” como el aumento desorbitado de las desigualdades. El informe detalla cómo está ganando terreno la idea de gravar más a quienes más tienen y hacer que los milmillonarios paguen la parte que les corresponde justamente, y cómo más impuestos a los ultra ricos contribuye a reducir la concentración de poder de las élites y reducir no solo la desigualdad económica, sino también la racial, colonial y de género.

¿Cuánto deberían tributar los más ricos?

El informe apunta a cuánto deberían tributar los más ricos y cómo lograrlo, con herramientas concretas y contrastadas para los Gobiernos, algunas incluso ya en marcha. Si en el país se aplicara un impuesto de 5 por ciento a la riqueza neta de las personas más ricas, Carlos Slim -que posee una riqueza neta de 81 mil millones de dólares- aportaría 4 mil 100 millones de dólares, cifra que bastaría para contratar a 250 mil docentes, ejemplifica Oxfam. El impuesto planteado se aplicaría sobre la riqueza neta acumulada por una persona, por encima de un determinado umbral, en función del valor neto de todos los activos que posea, menos las deudas, tanto en su país como fuera de él: inmuebles, depósitos bancarios, acciones de empresas, activos financieros o bienes tangibles.

En México no se aplica este gravamen

Actualmente, en México no se aplica este gravamen. Oxfam subraya que a menudo se argumenta que los impuestos sobre la riqueza solamente son relevantes en los países de renta alta, pero asegura que no es así. Por ejemplo, un impuesto de 2 por ciento sobre las fortunas superiores a los 5 millones de dólares y de 5 por ciento sobre aquellas que estén por encima de los mil millones de dólares podría incrementar la recaudación fiscal 7 por ciento en Estados Unidos y 3 por ciento en Francia, frente a 14 por ciento en India y 7 por ciento en Nigeria, detalla. Además, como porcentaje de la recaudación tributaria total, algunos países de renta media-baja, como México, podrían obtener más ingresos de un impuesto sobre la riqueza que las naciones ricas, debido a la enorme desigualdad y el escaso volumen de recaudación fiscal general, señala