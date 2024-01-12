Lanzar una campaña publicitaria en internet para una empresa solía tener un costo prohibitivo para los negocios familiares y las pequeñas start-ups, que no podían permitirse contratar los servicios de una empresa publicitaria y hacer frente a los pagos de las campañas en Google y en las principales redes sociales. Pero todo eso está cambiando gracias a nuevas plataformas de edición multimedia que facilitan el trabajo creativo como nunca antes. El mejor ejemplo es el nuevo editor de video online gratuito de CapCut Online, diseñado teniendo en mente su facilidad de uso por parte de todo tipo de usuarios. Con este nuevo editor multimedia es mucho más fácil retocar imágenes, editar videos, y aprovechar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para crear campañas publicitarias exitosas en las redes sociales y en todo tipo de plataformas online.

Una plataforma multimedia gratis y online

Lo mejor que te ofrece CapCut es la posibilidad de trabajar en tus campañas publicitarias sin necesidad de instalar ningún software, y sin tener que pagar nada para contar con acceso a todas sus herramientas de edición multimedia. CapCut Online es una plataforma de trabajo digital 100% gratis y 100% en la nube.

No necesitas pagar nada para usarla . No hay que pagar ninguna suscripción mensual o anual para usar todas las herramientas de CapCut, y tampoco tendrás que introducir tus datos de pago para registrarte. CapCut Online es gratis, sin más.

. No hay que pagar ninguna suscripción mensual o anual para usar todas las herramientas de CapCut, y tampoco tendrás que introducir tus datos de pago para registrarte. CapCut Online es gratis, sin más. No requiere instalación . Tampoco es necesario que instales ninguna app en tu celular o ningún software en la computadora. Con CapCut Online solo tienes que preocuparte de tener acceso a internet a través de un navegador web. ¡Nada más!

. Tampoco es necesario que instales ninguna app en tu celular o ningún software en la computadora. Con CapCut Online solo tienes que preocuparte de tener acceso a internet a través de un navegador web. ¡Nada más! Puedes invitar a colaboradores externos. Al tratarse de una plataforma en la nube, CapCut Online te lo pone muy fácil para invitar a otras personas a que colaboren en tus proyectos de manera remota, simplemente compartiéndoles un enlace.

Las mejores herramientas de IA empresariales

Cuando accedas a la interfaz principal de CapCut Online vas a encontrarte con una serie de herramientas que puedes utilizar para desarrollar tus proyectos publicitarios empresariales. Todas las características de esta aplicación son útiles para cualquier clase de campaña, pero en la sección de 'herramientas mágicas' vas a encontrar una selección de características de IA especialmente orientadas para las empresas.

Retoca las fotos de tus productos

Una de las más interesantes consiste en una característica para eliminar el fondo de las fotos de tus productos, y reemplazarlo por un fondo generado mediante inteligencia artificial a partir de una serie de muestras. Lo único que tienes que hacer es cargar la foto del producto que quieras presentar en tus campañas publicitarias o en tu tienda online, y entonces tendrás acceso a las características de edición. La herramienta de quitar fondo online de CapCut es capaz de detectar el fondo de las fotos incluso si no se trata de un fondo monocromo, y entonces todo lo que tendrás que hacer es elegir el fondo nuevo que quieres para tu producto. Si estás pensando en abrir una tienda online –o si ya tienes una–, te conviene elegir un mismo tipo de fondo para una misma categoría de productos, presentándolos así de manera más uniforme.

Crea un guion para tus anuncios

Por otra parte, si quieres crear anuncios publicitarios por primera vez y no tienes experiencia ni formación previa, también puedes aprovechar la inteligencia artificial de CapCut Online y pedirle que redacte los guiones por ti. Esta IA lingüística es capaz de entender tus instrucciones y crear textos convincentes para todo tipo de anuncios, desde los banners de Instagram hasta los videos de TikTok. Simplemente indícale a CapCut Online qué tipo de guion quieres elaborar, y presenta los principales puntos de venta de tu producto para que su IA redacte varios enunciados por ti. Todo lo que tendrás que hacer a partir de aquí es elegir el guion que más te guste y hacer las modificaciones que consideres oportunas, o simplemente cambiar los 'prompts' para que CapCut genere guiones nuevos.

Elabora publicaciones de Instagram

Con todas las herramientas que acabamos de ver puedes crear excelentes campañas publicitarias, ¡pero todavía hay más! También puedes crear banners de Instagram a partir de plantillas predefinidas, o, mejor aún, puedes pedirle a la IA de CapCut que cree un banner publicitario para ti de acuerdo con tus instrucciones. Solo necesitas subir una foto de tu producto y escribir sus principales características. En solo unos segundos recibirás más de 10 sugerencias de publicaciones de Instagram con todo tipo de diseños. Estos diseños estarán pensados tomando como referencia el tipo de producto que estás vendiendo y tus instrucciones escritas. Además, siempre puedes hacer clic sobre cualquiera de los elementos que compongan estos diseños para retocarlo, reemplazarlo o eliminarlo, según prefieras. ¡Las posibilidades de CapCut son ilimitadas!

¡Publicita tu empresa con CapCut Online y notarás la diferencia!

Gracias a su potente herramienta de texto a imagen IA, a su amplísima variedad de características para retocar fotos, a su completo editor de video 'drag & drop', y a su interfaz fácil de usar, CapCut Online es una herramienta de edición de todo tipo de proyectos publicitarios que no puede faltar en tus campañas digitales. ¡Además, no te costará nada, y no necesitas invertir en hardware para poder aprovecharla! Todo lo que tienes que hacer es abrir el navegador web de tu computadora –Chrome, Firefox, Safari– y visitar la web de CapCut. Puedes registrarte solamente con un correo electrónico o con una cuenta de Google o TikTok, y en apenas un momento tendrás un acceso a todas las características que acabamos de ver, entre muchas otras. La plataforma es muy fácil de utilizar desde el primer minuto, así que ¿por qué no te registras ahora y empiezas a probarla?