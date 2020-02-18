Una empresa de telecomunicaciones pagó al SAT poco más de 8 mil millones de dólares por ISR omitido. En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que logró que una empresa de telecomunicaciones pagara 8 mil millones de pesos. Debido al secreto fiscal, el SAT no dio a conocer el nombre de la empresa, pero sí dijo que pertenece a los grandes contribuyentes. El SAT clasifica a los contribuyentes según sus características particulares. En este caso, con grandes contribuyentes se refiere a aquellos —tanto privados como públicos— con un gran volumen de operaciones o que pertenezcan a un sector estratégico o relevante. A través de su trabajo en esta área, el SAT invitó a la empresa y sus subsidiarias a que proporcionaran información sobre sus ejercicios fiscales del 2016 al 2019. Al parecer, la empresa es líder en el sector de las telecomunicaciones en América Latina. Esta información se pidió para revisar el pago del impuesto sobre la renta (ISR) causado conforme al régimen opcional para grupo de sociedades. Después de esto, la empresa aceptó hacer los pagos correspondientes por ISR omitido entre 2016 y 2019. De acuerdo con el SAT, esto equivale a 8 mil 290 millones de pesos. Además de conseguir este pago, el SAT también exhortó a otros grandes contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. Con información de El Economista.
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