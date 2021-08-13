Se notificará por estrados cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio señalado para efectos del RFC. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las aut...

Se notificará por estrados cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio señalado para efectos del RFC. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales realizarán la notificación por estrados cuando se actualicen los siguientes supuestos [CFF 134, fracción III]:

No sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Se ignore su domicilio o el de su representante.

Desaparezca.

Se oponga a la diligencia de notificación.

O cuando el contribuyente se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 del CFF. Esto es, desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al RFC.

En este contexto, un tribunal consideró que si de las actas circunstanciadas de hechos, levantadas por el personal notificador, se desprende que el impedimento para practicar la notificación personal es el fallecimiento del contribuyente buscado, es improcedente que se ordene la notificación por estrados. Esto se debe a que no se actualiza alguno de los supuestos establecidos [CFF 134, fracción III]. Además, el órgano jurisdiccional indicó que en caso de que el contribuyente fallezca, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 134, fracción IV, del CFF. Dicha disposición normativa, prevé que en caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido, y no se conozca al representante de la sucesión, el acto administrativo deberá notificarse por edictos. Esto lo determinó la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mediante la emisión de la tesis número VIII-CASR-PA-29. Se trata de un criterio aislado, por lo que no reviste obligatoriedad y los tribunales pueden adherirse o diferir de éste. Puedes revisar la tesis que publicó el TFJAaquí / Páginas: 229 a la 230 / Criterio de búsqueda: Notificación por estrados / Clave: VIII-CASR-PA-29 / Publicación: julio de 2021.

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