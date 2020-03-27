Hay varias razones por las cuales el SAT debería otorgar la prórroga a la declaración anual. Desde hace semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha negado a otorgar prórrogas en la presentación de la declaración anual. En el caso de personas morales, la fecha límite es el 31 de marzo. Primero fueron los representantes de algunas cámaras empresariales quienes enviaron una carta al SAT. Después, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) volvió a pedir al SAT una prórroga para la declaración anual de personas morales. Esto es parte de un plan de emergencia económica para hacer frente a la recesión. Por último, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a través de un comunicado, dio a conocer que le hizo a la autoridad fiscal cinco propuestas para beneficiar a los contribuyentes. La primera de ellas: prorrogar la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales hasta el 31 de julio. Hasta el momento, el SAT no ha cedido. Aquí te decimos por qué debería otorgar la prórroga a la la declaración anual.

Sus errores informáticos

Este año, el SAT implementó una nueva plataforma para presentar la declaración anual. Entre enero y febrero, la plataforma presentó errores informáticos. Debido a esto, varios contribuyentes no pudieron presentar la declaración. El SAT ya resolvió algunos problemas, pero no todos. En general, estas fallas no permiten calcular el impuesto a pagar. Esto podría generar multas y recargos para los contribuyentes. La herramienta primordial para presentar la declaración no ha funcionado bien en todo el año.

Distanciamiento social y coronavirus

Actualmente estamos en la fase dos de la pandemia. El gobierno federal ya suspendió actividades en los ramos no esenciales. Varias empresas en el país han implementado home office. Este es uno de los principales problemas para presentar la declaración. Los contadores muchas veces no cuentan en su casa con la información necesaria para calcular la declaración anual de personas morales. Esto podría llevar a cálculos incorrectos. Además, argumentaron que es la primera vez que muchas de estas empresas se enfrentan a este escenario. A esto hay que sumarle el problema con la firma electrónica. Este año, la declaración debe ser firmada. Pero en muchos casos, las firmas están vencidas. Entonces, los contribuyentes deben hacer el trámite directamente en las oficinas. El problema es que el SAT solamente dará atención con cita. Los que no puedan tramitar su firma a tiempo no podrán presentar la declaración.

Quiebra

Algunos líderes empresariales y especialistas creen que muchas empresas irán a la quiebra. De acuerdo con José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, dos tercios de las pymes afiliadas llevan dos semanas de problemas con flujo de efectivo. Para esas empresas, es casi imposible presentar la declaración anual el 31 de marzo. Según el dirigente, son cerca de 4.5 millones de agremiados los que podrían salir afectados si el SAT no da prórroga. Los cálculos de la organización dicen que postergar la declaración por lo menos un mes no afectaría al erario público. Las empresas que no la presenten podrían enfrentarse también a la cancelación de sellos digitales. Es decir, no podrán facturar.

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