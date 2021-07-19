Se trata de un apartado especial para el registro de las empresas de grupo que dan servicio a otras empresas de grupo. En próximos días, se habilitará un nuevo apartado en el Registro de prestadora...

Se trata de un apartado especial para el registro de las empresas de grupo que dan servicio a otras empresas de grupo. En próximos días, se habilitará un nuevo apartado en el Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). Se trata de un apartado especial para el registro de las empresas de grupo que dan servicio a otras empresas de grupo. Lo anterior lo adelantó el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Salafranca Vázquez. Esto lo hizo al participar en el evento Subcontratación laboral: temas conceptuales derivados de la implementación de la plataforma REPSE, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, el funcionario destacó la importancia de que la actividad plasmada en el objeto social de la empresa que presta los servicios esté claramente identificada en sus estatutos. Esto se debe a que si no se identifica claramente, la empresa puede ser rechazada en el REPSE. De lo anterior, la nota indica que se puede destacar que las empresas de grupo deben realizar las adecuaciones necesarias a su objeto social. Además, las empresas deberán estar al pendiente de la liberación del referido nuevo apartado en el REPSE, para tales efectos.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15984

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