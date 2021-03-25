El IMCP solicitó a la autoridad fiscal abrir sedes alternas con unidades móviles para atender la demanda de citas.

El IMCP solicitó a la autoridad fiscal abrir sedes alternas con unidades móviles para atender la demanda de citas.

La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el último día de marzo. Es decir, el miércoles 31 de marzo. La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, informó que recientemente pidieron a la autoridad fiscal que amplíe el plazo para presentar la declaración anual de personas morales. La prórroga que solicitaron fue de 30 días. Lo anterior se debe a las problemáticas que enfrentan los contribuyentes para poder cumplir con dicha obligación. En la conferencia de prensa mensual de marzo del IMCP, Perales Flores indicó que los principales problemas que enfrentan los contribuyentes para presentar la declaración anual de personas morales son los siguientes:

Problemas al presentar las declaraciones

De los problemas surgidos para la presentación de las declaraciones y pagos, tanto en provisionales como en anuales, el IMCP le sugirió a la autoridad fiscal que atienda los planteamientos presentados a través síndicos del contribuyente. Entre las situaciones que se le han planteado a la autoridad se encuentran las siguientes:

Problemas al guardar la información

Al llenar la declaración anual normal de personas morales 2020 y guardarla, constantemente está eliminando la información, por lo que se debe capturar todo nuevamente.

Errores en el caso de pérdidas fiscales

Respecto a los diversos errores que el aplicativo presenta en el caso de pérdidas fiscales pendientes de amortizar, el IMCP tiene reportados los siguientes:

No reconoce pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar en el ejercicio 2020 que se presentaron en la declaración anual de 2019.

La solución ofrecida por el SAT al no reconocimiento de pérdidas de ejercicios anteriores es presentar declaración complementaria para que pueda aparecer en el aplicativo, pero esto conlleva repercusiones legales que el contribuyente enfrentará por la deficiencia de un formato. Además, se cuenta con evidencias de casos en que ni presentando la complementaria referida se logra el objetivo buscado.

Con la intención de sumar, ofrecemos nuestro apoyo para analizar en conjunto las problemáticas, punto por punto, con los funcionarios responsables de los aplicativos y encontrar las soluciones prácticas.

No permite amortizar pérdidas fiscales

No permite amortizar pérdidas fiscales de diversos ejercicios cuando se trata de remanentes pendientes de amortizar.

Problemática por la insuficiencia de citas

El IMCP recordó que existe una problemática por la insuficiencia de citas para la renovación de la firma electrónica en todo el país. Esto se debe a que existe una gran demanda y aún se presentan muchos problemas para obtenerlas. Por eso, el IMCP le propuso a la autoridad fiscal abrir sedes alternas con unidades móviles, para la creación de la e.firma y otros servicios. Inclusive, puso a disposición de la autoridad las instalaciones de sus 60 colegios federados. La propuesta es para contar con mayor afluencia por ciudad, pero sin exceder los límites de cupo que por motivos sanitarios se tengan previstos en las Administraciones Desconcentradas.

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