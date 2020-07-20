En la segunda etapa, el patrón será el responsable de registrar a la trabajadora del hogar a la seguridad social; se prevé que entre en vigor entre septiembre y octubre.

En la segunda etapa, el patrón será el responsable de registrar a la trabajadora del hogar a la seguridad social; se prevé que entre en vigor entre septiembre y octubre.

La directora de incorporación y recaudación del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, informó que se prepara la segunda fase del programas para afiliar a las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Hay dos cambios importantes al programa, el primero es que los patrones serán los responsables de inscribirlas (recordemos que anteriormente lo podía realizar la trabajadora o el patrón), el segundo es que solamente las trabajadoras que cotizan el salario mínimo vigente podrán ser inscritas. Norma Gabriela López explicó que en los siguientes casos las trabajadoras del hogar tendrán derecho a la cobertura del seguro social:

si laboran 20 días al mes

o si laboran menos de 20 pero superan el salario mínimo general vigente.

De lo contrario, se estaría hablando de una empleada eventual y no podría entrar a la incorporación del seguro social. “Estaríamos hablando de personas que no tienen la condición de trabajadora del hogar permanente”. En ese caso, se les consideraría empleadas eventuales, destacó la funcionaria. Por otro lado, la funcionaria adelantó que con base en los resultados de la evaluación a la prueba piloto y en las recomendaciones de las trabajadoras del hogar, patrones y expertos, entre agosto y septiembre propondrán a las modificaciones al consejo técnico del IMSS.

Resultados de la evaluación del programa

El programa piloto de afiliación para las trabajadoras del hogar inició en abril del 2019 por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 18 meses después debieron presentar la evaluación del programa, sin embargo, debido a la pandemia, hasta octubre de 2020 el IMSS presentará la evaluación del programa al Congreso de la Unión. De igual manera, entre septiembre y octubre se estarán publicando las nuevas reglas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Patrón será el responsable de inscribir al seguro social

Uno de los conflictos en el programa ha sido la inscripción de las y los trabajadores del hogar cuando trabajan con varios patrones, y sobre todo cuando los patrones no se conocen entre sí. Norma Gabriela López explicó que apostó porque entre ellos se pusieran de acuerdo, teniendo como incentivo que, habiendo más empleadores, la cuota sería menor para cada uno. Pero no fue así. Por ello, en esta segunda etapa se transfiere toda la responsabilidad del registro al patrón o patrones, quienes tendrán que retener la cuota obrera que corresponde pagar; cada empleador podrá calcular en automático en el sistema del IMSS cuántos días le corresponde pagar.

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