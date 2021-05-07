Un tribunal indicó que las opiniones del contador público, en el dictamen de estados financieros, son susceptibles de desvirtuarse. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los hechos ...

Un tribunal indicó que las opiniones del contador público, en el dictamen de estados financieros, son susceptibles de desvirtuarse. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los hechos asentados en el dictamen de estados financieros se presumen ciertos, salvo que se demuestre lo contrario [CFF 52, primer párrafo]. Sin embargo, un tribunal destacó que las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes mencionados no obligan a las autoridades fiscales [CFF 52, penúltimo párrafo].

El dictamen de estados financieros se puede desvirtuar

Por eso, el órgano jurisdiccional señaló que si el contador público que emitió el dictamen realizó opiniones respecto a la procedencia de un tributo, tales manifestaciones son susceptibles de desvirtuarse. Esto se debe a que se trata de manifestaciones subjetivas que no son obligatorias para la autoridad fiscal. Esto lo reiteró la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al resolver un juicio contencioso administrativo. Y la tesis forma parte de los precedentes de la Sala Superior. Puedes revisar la tesis del TFJA aquí / Páginas: 426 y 427 / Criterio de búsqueda: Dictamen / Clave: VIII-P-1aS-792 / Publicación: 26 de abril de 2021.

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