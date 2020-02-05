El presidente propuso eliminar los puentes y celebrar los días feriados en la fecha que les corresponda. Durante la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que p...

El presidente propuso eliminar los puentes y celebrar los días feriados en la fecha que les corresponda. Durante la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará una reforma al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La idea es que los días festivos por fechas históricas ya no se recorran a los días lunes. Básicamente, eliminará los puentes. El anuncio se dio hoy en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. "Hoy anuncio que terminando el actual ciclo escolar, voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día que se conmemore una fecha histórica. Es muy lamentable que se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas", dijo el mandatario su conferencia mañanera.

De acuerdo con el presidente, la medida se debe a que los estudiantes no conocen las fechas importantes en la historia del país. Según él, en lo único en lo que se fijan los estudiantes es que no tendrán clases en esos días.

La razón del anuncio es que los días feriados, salvo Navidad y Año Nuevo, se recorren al lunes más cercano para tener así un puente. Esto ocasiona que los días de descanso no coincidan con las fechas exactas. El lunes 3 de febrero fue un día de descanso obligatorio, con motivo de la promulgación de la Constitución de 1917. Sin embargo, la promulgación realmente ocurrió el 5 de febrero.

Aunque el presidente sabe que su medida no será bienvenida por muchos, dijo que lo más importante es la enseñanza de la historia y el civismo.

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