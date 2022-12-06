Especialistas recomiendan consultar con el contador las decisiones que van a realizar antes de que sean ejecutadas Parece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) seguirá potenciando sus facultades de gestión tributaria en 2023. Lo anterior lo indicó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el artículo Prospectiva tributaria rumbo al 2023, publicado en la edición noviembre-diciembre de su revista Prodecontigo. Las facultades de gestión tributaria se refieren a la asistencia, control y vigilancia de las obligaciones de contribuir. De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, es importante que ante el incremento de la recaudación para 2023, los contribuyentes tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar problemas con el SAT el próximo año:

Revisa la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales: si hay declaraciones pendientes posiblemente haya impuestos a cargo con recargos del 1.47% por cada mes de atraso. Paga tus impuestos a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes que corresponda. Claro, existen días adicionales pero úsalos en caso de emergencia. Antes de finalizar el mes, ten un presupuesto de impuestos. Pídele a tu contador o contadora que te haga una estimación para que hagas la reserva financiera. Emite todos tus CFDI dentro del mes. Ni días o meses después: en el momento. Solicita tus CFDI de compras y gastos dentro del mes. p Los impuestos no son un tema de otro mundo, solamente hay que actuar de manera preventiva e informada.