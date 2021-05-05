El esquema actual no ha cumplido con el objetivo de desincentivar el consumo inmoderado de alcohol. A finales del año pasado Genaro Novelo Osuna, senador de Morena, presentó una propuesta para cambiar la forma en que se cobra el IEPS en bebidas alcohólicas. El cambio principal consiste en utilizar una cuota fija sobre el contenido de alcohol en lugar una cuota porcentual. Actualmente, la tasa de IEPS es de entre 26.5% a 53% sobre el precio de venta del producto. La propuesta supone más bien una cuota de entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro. En la práctica, esto cambiaría los precios de varias bebidas. Por ejemplo, las cervezas artesanales con bajo contenido de alcohol pagarían menos IEPS. En cambio, una caguama con más alcohol pagaría más impuestos. Esto, según la propuesta, ayudaría a los pequeños productores a competir con las grandes empresas. De acuerdo con el senador, esto aumentaría la recaudación en 0.1% del PIB. o 19 mil millones de pesos. Además, si se combate la evasión fiscal, los ingresos podrían llegar hasta los 33 mil millones de pesos al año. Ovidio Peralta Suárez, otro senador de Morena, dijo que el nuevo esquema implicaría una recaudación adicional de 20 mil millones de pesos.

Ventajas del nuevo sistema

El tipo de impuesto que se utiliza actualmente en México es ad valorem (valor de la bebida); en cambio, la propuesta habla de un impuesto ad quantum (por cantidad de alcohol contenida). Actualmente, solo cuatro países de los 32 miembros de la OCDE utilizan el esquema ad valorem: México, Chile, Corea del Sur e Israel. Además de la recaudación, los que proponen el cambio dicen que el nuevo esquema traerá otras ventajas. De acuerdo con Peralta, ayudará a pequeños productores, al campo y a la salud. Gustavo Madero, del PAN, dijo que ayudaría a combatir la adulteración de bebidas alcohólicas que se venden con precios bajos. Por último, están los que creen que el sistema actual desfavorece a los productores artesanales. Como reporta El Economista, Jorge Vera, presidente del Clúster del Mezcal Oaxaca, dice que la carga fiscal es igual para productores artesanales y para grandes empresas. Así, las grandes empresas pueden bajar precios con procesos industriales para pagar menos impuestos. En cambio, los productores artesanales y pequeñas empresas no pueden adoptar las mismas prácticas, por lo que su producto termina pagando más IEPS.

Sistema actual no ha funcionado

En entrevista con Milenio, Cristina Barba, directora general de la Asociación Cervecera Mexicana (Acermex), explicó que el IEPS se aplica desde 1980 para bebidas alcohólicas. El objetivo principal era desincentivar el consumo inmoderado de alcohol. Sin embargo, el impuesto aumentó el consumo de bebidas adulteradas y más baratas, que pueden afectar a la salud. También ha aumentado el contrabando y la evasión fiscal. Con información de El Economista y Milenio https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cambio-en-cobro-de-IEPS-a-bebidas-alcoholicas-dejaria-20000-millones-de-pesos-mas-20210505-0003.html https://www.milenio.com/negocios/ieps-bebidas-alcoholicas-fortalece-recaudacion-industria

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