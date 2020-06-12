Arturo Herrera, titular de la SHCP, anunció inclusión financiera para jóvenes que forman parte del sistema laboral, así como para aquellos beneficiados con becas escolares. Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció nuevas condiciones para que los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad puedan aperturar una cuenta bancaria, sin necesidad de la intervención de sus padres, con la finalidad de poder incluirlos en el sistema financiero. Ahora, las dos únicas condiciones que los jóvenes menores de edad deberán cumplir para ser parte del sistema financiero son:

Jóvenes que sean beneficiados con becas a través de un programa social del gobierno federal.

Jóvenes que sean parte de la población económicamente activa formalmente en nuestro país.

Sin embargo, estas cuentas bancarias tendrán algunas limitaciones. Entre ellas, los jóvenes no podrán pedir préstamos y podrán recibir máximo 18 mil pesos mensuales y por vía electrónica, no en efectivo. Además, los padres podrán consultar los movimientos de las cuentas. El secretario aseguró que el acceso de los menores de edad al sistema financiero los preparará para tener una visión del ahorro y fomentar el inicio de un patrimonio, así como desarrollar competencias económicas y promover la inclusión financiera de forma digital y sin intermediarios. Explicó que México tiene un rezago significativo en materia de inclusión financiera, pues sólo cuenta con una incorporación del 37%. Brasil y Chile, en contraste, tienen una incorporación que oscila entre el 70 y 74%. Leticia Ánimas Vargas, c****oordinadora nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, dijo que en nuestro país existen 3.92 millones de becarios en nivel media superior. De estos, 2.34 millones son menores de edad y 1.58 millones son mayores de edad. Actualmente se entregan 3 millones 927 mil 625 becas en efectivo alrededor de la república mexicana. Con esta reforma anunciada por la SHCP, se aumentará la eficiencia en la entrega de éstas, con transferencias bancarias. Buscan que deje de haber intermediarios para esta ejecución y se distribuyan de una manera directa a los beneficiarios. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/dice-el-sat-que-el-aumento-de-precios-en-plataformas-digitales-no-se-debe-a-un-nuevo-tributo/

Principales beneficios de inclusión financiera a jóvenes menores de edad

Facilitar el acceso a recursos, como las becas educativas, los apoyos de programas sociales o prestaciones laborales, a través de un mecanismo seguro. Facilitar la realización de transacciones de manera segura, como la compra de bienes (computadoras, libros, entre otros) o el pago de servicios. Aumentar el ahorro. Adquirir cierto grado de independencia financiera. Desarrollar su sentido de responsabilidad al tomar las decisiones sobre el uso de los recursos con que dispone.

“Se incentivará a los 3.9 millones de jóvenes que estudian y tienen una beca escolar del gobierno federal”, dijo Arturo Herrera. También beneficiará a los 1.3 millones de jóvenes mayores de 15 años, que forman parte de la población económicamente activa, y que recibirán su salario de forma directa.

¿Cómo serán estas cuentas?

El Banco de México señaló, que las cuentas bancarias de los jóvenes menores de edad beneficiados por los programas sociales Benito Juárez, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Cuentas básicas sin comisiones.

Deberán contar con banca móvil y telefónica.

Los servicios de estos productos financieros no cambiarán aunque los titulares cumplan la mayoría de edad.

Estas cuentas bancarias no podrán recibir deposito en efectivo ajenos al programa.

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Con información de SHCP.

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