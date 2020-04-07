Plataformas digitales mexicanas comunican la necesidad de posponer los cambios fiscales que entrarán en vigor a partir del 1 de junio. A finales del año pasado fueron aprobadas una serie de reformas fiscales en la Ley de Ingresos de la Federación 2020 con la intención de gravar las actividades de la economía digital realizadas en los marketplaces(o mercados digitales) como Marcado Libre o Amazon. Sin embargo, estas obligaciones entrarían en vigor hasta junio. Según reporta El Economista, Deborah Dana, directora y fundadora de CanastaRosa.com, opina que estos cambios fiscales podrían afectar al sector del comercio electrónico, por lo que consideró que aplazar seis meses esta reforma, apoyará a las pymes que venden por internet. David Geisen, quien dirige Mercado Libre en México, se sumo a esta postura diciendo que la política tributaria es un reto para todas las plataformas de comercio electrónico en México, porque implica cambios en los sistemas de las compañías. Además opinan que los productores/vendedores, que son a quienes se les va a retener el ISR, quizá no cuenten con suficiente flujo de caja en el momento de la venta, por lo que la retención de este gravamen podría reflejarse en un aumento de precios, así como en una menor capacidad financiera para su operación y producción.

¿En qué consisten las nuevas obligaciones?

Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, dependiendo de cuánto ganen mensualmente, el vendedor tendrá que pagar entre el 0.9 y el 5.4% de sus ingresos, mismos que tendrían que ser retenidos por el intermediario. Estos vendedores adquirirían toda una serie de obligaciones y restricciones administrativas, además del pago de los impuestos propiamente dichos a las plataformas. Por ejemplo: tendrían que conservar los CFDI de los ingresos obtenidos a través de las plataformas, presentar un aviso al SAT dentro de los 30 días siguientes después de haber obtenido el primer ingreso y darle sus datos al intermediario, tales como RFC, domicilio fiscal y CLABE interbancaria, entre otros. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/el-sat-da-una-prorroga-pero-a-la-activacion-buzon-tributario/

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