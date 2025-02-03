Conoce las diferencias clave entre el pago por salario y el pago por asimilados. Descubre cuál te ofrece mayor estabilidad laboral y qué opción es mejor para ti

Conoce las diferencias clave entre el pago por salario y el pago por asimilados. Descubre cuál te ofrece mayor estabilidad laboral y qué opción es mejor para ti

La diferencia principal entre el pago por salario y el pago por asimilado al salario radica en la relación laboral y las obligaciones fiscales y de seguridad social.

TAXFI, empresa que ofrece servicios de asesoría fiscal, publicó un video en el que explicó la diferencia entre el pago por salario y el pago por asimilado al salario.

¿Cuál es la diferencia entre el pago por salario y el pago por asimilado al salario?

La empresa de asesoría fiscal indicó que no son dos regímenes fiscales distintos, solamente son “tipos” de pagos diferentes:

En el primero (sueldos y salarios), existe una relación de subordinación, se tiene un horario específico de entrada y de salida, hay superiores jerárquicos, y se goza de prestaciones de ley como IMSS, Infonavit, vacaciones, aguinaldo, etcétera. En el segundo (asimilados), no existe una relación subordinada, sino que se cumplen algunas condiciones que se parecen más al pago de un honorario.

¿Cuál conviene más?

Si estás considerando alguna de estas opciones para un empleo, ten en cuenta lo siguiente: