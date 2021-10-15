Durante el parlamento abierto esta semana, una gran parte de los productores de bebidas alcohólicas, así como académicos y legisladores apoyaron el cambio del cobro del IEPS. Desde hace algunos años se ha hablado de cambiar la forma en que se cobra el IEPS en bebidas alcohólicas. El cambio principal consiste en utilizar una cuota fija sobre el contenido de alcohol en lugar una cuota porcentual. Actualmente, la tasa de IEPS es de entre 26.5% a 53% sobre el precio de venta del producto. La propuesta supone más bien una cuota de entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro. El tipo de impuesto que se utiliza actualmente en México es ad valorem (valor de la bebida); en cambio, la propuesta habla de un impuesto ad quantum (por cantidad de alcohol contenida). Actualmente, solo cuatro países de los 32 miembros de la OCDE utilizan el esquema ad valorem: México, Chile, Corea del Sur e Israel.

Sin cambios este año

La Miscelánea Fiscal 2022 no propone cambios en el IEPS a bebidas alcohólicas para este año. Sin embargo, varios productores de bebidas están a favor de un cambio a un esquema ad quantum. Por ejemplo, Alfonso Navarro, miembro de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, dijo que el cambio seguirá las tendencias internacionales de otros países de la OCDE. Además, señaló que una cuota de 1.20 pesos por litro ayudará a la recaudación y dará piso parejo para los productos, ya que en lugar de ser un impuesto proporcional, sería progresivo. Durante la sesión de parlamento abierto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, varios productores y académicos pidieron la modernización del IEPS. Rubén Irvin Rojas, investigador del CIDE, explicó que el nuevo esquema permitiría a empresas que producen bebidas de más calidad competir en mejores condiciones. Jorge Vera, representante del Clúster del Mezcal Oaxaca, dijo que el sistema actual favorece a las bebidas de baja calidad y afecta negativamente a las artesanales y con denominación de origen. En general, la mayor parte de los expositores apoyaron el cambio de esquema de IEPS por competitividad, recaudación, apoyo a empresas artesanales y menor consumo de bebidas alcohólicas de baja calidad. Con información de Expansión y Al Momento https://expansion.mx/economia/2021/10/11/regimen-de-confianza-ieps-elevan-paquete-economico-2022 htps://almomento.mx/piden-a-diputados-amplio-apoyo-a-la-modernizacion-del-ieps-en-bebidas-alcoholicas/

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