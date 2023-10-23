El fisco explicó que el contribuyente que solicite una factura solo está obligado a proporcionar verbalmente los datos que le pidan El 18 de octubre de 2023, el Servicio de Administración Tributari...

El fisco explicó que el contribuyente que solicite una factura solo está obligado a proporcionar verbalmente los datos que le pidan El 18 de octubre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que para solicitar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, por la compra de productos o la prestación servicios, no se requiere entregar al proveedor la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal. Lo anterior fue dado a conocer mediante la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A través de un comunicado, el SAT explicó que el contribuyente que solicite una factura solo está obligado a proporcionar verbalmente o por escrito la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y el uso fiscal que le dará a dicho comprobante, por ejemplo, gastos en general o adquisición de mercancías.

Es indebido solicitar ingresar a sitios web para generar el comprobante fiscal

La autoridad fiscal también indicó que el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la factura debe emitirse en el momento en que se realiza la transacción en archivo electrónico y cuando el cliente lo requiera se entregará su representación impresa. Por eso, el SAT considera que otra práctica fiscal indebida es que se solicite al contribuyente ingresar a sitios web para que capture sus datos de identificación para generar el comprobante fiscal.

Prácticas fiscales indebidas

De esta manera, el SAT señala que son prácticas fiscales indebidas:

Condicionar la expedición de facturas a la exhibición de la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal.

Negar la emisión de la factura en el establecimiento o local comercial y trasladar al cliente la obligación de generarla, incluso si el pago se realiza en efectivo.

Medios de contacto

Para presentar una denuncia por alguna de estas prácticas, el SAT puso a disposición los siguientes medios de contacto, las 24 horas del día, los 365 días del año: