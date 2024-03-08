Un profesional de la contabilidad es un socio de negocios esencial para la estrategia y el control de la administración de las empresas Usualmente, la decisión de contratar a un contador público se limita a cuestiones relacionadas con el cumplimiento y el pago de impuestos, o tal vez se busca el servicio contable más económico posible, o se desea pagar menos impuestos. Sin embargo, un contador es un profesional que agrega valor en los procesos de administración, control, productividad y toma de decisiones; por lo tanto, dicha decisión debería fundamentarse en las necesidades específicas del negocio, considerando al contador como un socio estratégico. Así, este resumen de consideraciones podría ser útil para tomar dicha decisión. Ya sea que se opte por contratar a un despacho contable o a un contador dentro de la plantilla de la empresa, se recomienda que el contador seleccionado sea un profesional certificado, lo que garantizará calidad, competencia y experiencia para desempeñar sus funciones, además de estar sujeto a la observancia estricta de un código de ética. Las principales actividades enumeradas en los siguientes párrafos resaltan la importancia de llevarlas a cabo con conocimiento, experiencia y responsabilidad. En este sentido, el contador se asegura de que los resultados de su trabajo cumplan con la obligación de informar a accionistas, empleados, autoridades y otros terceros interesados. En cuanto al cumplimiento fiscal, el contador calcula y determina las obligaciones fiscales, gestiona su cumplimiento oportuno e informa a la autoridad correspondiente, lo que permite optimizar la carga tributaria y evitar riesgos y multas. Asimismo, el contador debe asegurarse de que la dirección comprenda la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y los beneficios de hacerlo conforme a la ley. Por ejemplo, es importante señalar que el IVA no constituye un ingreso para el contribuyente y debe ser enterado conforme al procedimiento legal establecido. Además, el contador puede informar sobre los efectos que tendrán las reformas a la ley en el futuro y preparar escenarios para garantizar el cumplimiento adecuado por parte de la empresa. En lo que respecta a la gestión de nóminas, el contador debe llevar a cabo un control preciso y eficaz, que incluye el procesamiento de incidencias laborales, la determinación de impuestos a retener, las contribuciones sociales, otras retenciones y los pagos netos a empleados, para asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables y proteger legalmente a la empresa. En cuanto a las operaciones de subsidiarias y filiales, el contador puede establecer políticas de precios razonables, diseñar procesos controlados de operaciones intercompañías y establecer sistemas adecuados de evaluación del desempeño de las partes relacionadas, lo que contribuye al cumplimiento de las regulaciones fiscales. En lo que respecta a la generación de información financiera para la toma de decisiones, el contador procesa transacciones y emite estados financieros conforme a las normas de información financiera, lo que permite controlar o reducir costos, aumentar el control interno y crear proyecciones financieras para el negocio. La contabilidad de costos es una herramienta importante para controlar la producción y determinar precios razonables, lo que permite identificar costos relacionados con los procesos productivos y tomar decisiones para reducirlos. En términos de administración, el contador puede colaborar con otros departamentos y funciones dentro de la empresa, aprovechando su conocimiento del negocio y su experiencia. Como contador externo, proporcionar opiniones de auditoría con independencia y objetividad brinda certeza a la información financiera, fortalece el control interno y genera confianza entre terceros sobre la empresa. En resumen, el contador es un socio de negocios esencial para la estrategia y el control de la administración, por lo que al contratar una firma de contadores, es importante considerar aspectos como un contrato debidamente firmado, el alcance de las responsabilidades, las obligaciones de las partes, los entregables definidos, los plazos de cumplimiento y los honorarios.

CPC y MBA Luis Leonardo López Juárez

CFO en Crauzy y Vicepresidente de la Comisión Empresarial del CCPM.