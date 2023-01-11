Los contribuyentes pueden, cada vez que lo deseen, verificar el estatus del domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes En caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busque ...

Los contribuyentes pueden, cada vez que lo deseen, verificar el estatus del domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes En caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busque a un contribuyente en su domicilio y no lo encuentre, lo puede situar en un estatus de no localizado. Los contribuyentes cuentan con la opción de consultar el estatus de su domicilio fiscal en el portal del SAT.

Pasos para obtener el estatus del domicilio fiscal

Para obtener el estatus del domicilio fiscal, la autoridad tributaria recientemente indicó que se puede obtener siguiendo la siguiente secuencia de pasos en el portal del SAT:

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Los contribuyentes pueden acceder a dicha consulta con su RFC y contraseña, y en la pestaña de 'Ubicación fiscal' encontrarán los campos de 'Estatus domicilio' y 'Estatus contribuyente en domicilio'. De esa manera, los contribuyentes pueden, cada vez que lo deseen, verificar el estatus del domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esto lo expuso el SAT al responder un planteamiento presentado en la Cuarta Reunión Trimestral 2022 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente.