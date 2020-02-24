Diversos colectivos feministas convocaron a un paro nacional de mujeres el próximo lunes 9 de marzo, en protesta por la violencia contra las mujeres en México. A consecuencia de la ola de violencia contra las mujeres que se ha acentuado considerablemente los últimos años, que va desde el acoso hasta el feminicidio, diversos colectivos han convocado a un paro nacional de mujeres, también conocido como un día sin mujeres. Hasta el momento, varias instituciones tanto del sector público como de la iniciativa privada se han sumado, por lo que las trabajadoras que laboren en alguna de éstas podrán faltar a sus trabajos sin temor a represalias. Sin embargo, esto no es una regla general que aplique a todas las empresas privadas y organismos del gobierno. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en la fracción X del artículo 47 contempla como una causa de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón que el trabajador tenga más de tres faltas no justificadas en un periodo de 30 días. En entrevista para El Contribuyente,el especialista en derecho laboral, Luis Eduardo Montaño, nos cuenta que si una trabajadora falta a su trabajo con motivo del paro nacional de mujeres "no puede haber más repercusiones que no se les pague su día". Es decir, si la trabajadora no reúne un mínimo de cuatro faltas sin justificar en un periodo de 30 días, no tiene nada que temer (salvo que le descuenten un día de salario). Cuando se despide a un trabajador sin responsabilidad para el patrón, éste no está obligado a pagar una indemnización, sino sólo finiquito. En México hay 1.4 feminicidios por cada 100 mil mujeres, la décima tasa más alta en Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentados en enero de este año detallan que de enero a diciembre de 2019 se registraron 976 presuntos delitos de feminicidio. En el mismo informe, el secretariado detalló que Monterrey, Culiacán, Iztapalapa, San Luis Potosí y Tijuana son los cinco municipios con el mayor número de presuntos feminicidios.

Las instituciones se unen al paro nacional de mujeres

Hasta el momento, políticos, universidades, empresas e instituciones de gobierno se han sumado al paro nacional de mujeres. En el ámbito académico están la Univeridad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Universidad Veracruzana (UV), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Tecnológico de Monterrey, y la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). https://twitter.com/UNAM\_MX/status/1230947467627257856?s=20 También, varios gobernadores se han sumado al paro nacional del próximo 9 de mayo, entre las que destacan la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien instruyó que no hubiera ninguna amonestación contra las mujeres trabajadoras del gobierno de la CDMX que se ausenten. Otros que se pronunciaron a favor son Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán; José R. Aispuro, gobernador de Durango; Francisco Cabeza de Vaaca, de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaaca; Claudia Pavlovich, de Sonora; y el gobernador del Estado de México, entidad que ocupa el segundo lugar en el conteo de feminicidios, Alfredo del Mazo. https://twitter.com/alfredodelmazo/status/1230932825521573889?s=20 En el sector empresarial, cúpulas empresariales como Canaco, CCE, Coparmex, Canirac y Canacintra, a través de sus redes sociales y de sus representantes han informado que están preocupado por la situación que atraviesa el país y secundaron la iniciativa de un día sin mujeres. https://twitter.com/Coparmex/status/1231746017394978816?s=20 El presidente de la Conaco, Rafael Herrera Vélez, aseguró a las trabajadoras que decidan ausentarte ese día que su trabajo y sueldo no estaría en riesgo. Por su parte, la Canacintra aseguró que se suma al justo reclamo de las mujeres en contra de la violencia de género. De igual manera, diversos medios de comunicación se han manifestado a favor y lo han dado a conocer a través de sus transmisiones y sus redes sociales: https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/me-sumo-al-paro-del-9-de-marzo-no-cuenten-conmigo-aristegui-video/ Y mientras se acerca el día, más son las personalidades que se suman al paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.