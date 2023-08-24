Las Afores son instituciones fundamentales para todos los trabajadores mexicanos que cotizan en el sistema de pensiones. A pesar de ello, solo un pequeño porcentaje de la población sabe cómo realizar trámites relacionados con los recursos económicos destacados al retiro. Los trabajadores que desean aprender a utilizar su Afore no solo deben aprender a acceder a sus estados de cuenta y consultar su saldo. Antes de ello, es fundamental saber en qué administradora de fondos para el retiro fueron asignados. Para realizar este primer paso es necesario consultar en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a través de su página web o desde sus teléfonos de contacto. Es importante señalar que, a la hora de llevar a cabo esta consulta, los trabajadores deben disponer de su CURP o NSS, y también de un correo electrónico.

¿Qué son las Afores?

Antes de aprender a consultar el saldo de las Afores, es necesario saber qué son estas instituciones y para qué sirven. Como su nombre lo índica, las administradoras de fondos para el retiro (Afores) son entidades financieras que se dedican a administrar, gestionar e invertir de forma segura los ahorros para el retiro de los trabajadores. En este sentido, todas las personas quecotizan en el IMSS o al ISSSTE se encuentran registrados en una Afore. Para los trabajadores, es fundamental saber en qué Afore se encuentran, ya que esto les permite realizar todo tipo de trámites como retiros parciales o totales, ahorros voluntarios, consultar su saldo o solicitar el cambio de Afore. Las mejores Afores no solo permiten a los ahorradores obtener atractivos rendimientos a través de la inversión de sus ahorros para la jubilación. Además de ello, cada Afore tiene la posibilidad de ofrecer a sus clientes diferentes tipos de servicios que mejoren su experiencia, ayudando a facilitar la gestión de sus recursos. Con respecto al funcionamiento de las Afores, se debe destacar que todos los trabajadores tienen una cuenta individual en donde se depositan sus ahorros. Para la formación de su pensión, el trabajador debe aportar 1,125 %, el Gobierno Federal aporta el 0,255 % y el patrón se encarga de aportar 3,150 %.

¿Cómo ver mi Afore?

Actualmente, los trabajadores tienen la posibilidad de comunicarse directamente con su administradora de fondos para el retiro. Por ejemplo, reconocidas Afores como InverCap ponen a disposición de sus clientes una aplicación para teléfonos móviles desde la cual es posible revisar el saldo, actualizar datos y solicitar estados de cuenta. Al saber en qué Afore se encuentran registrados,los trabajadores pueden aprovechar al máximo todos los servicios que brindan las administradoras de fondos para el retiro. Como se puede ver, aprender a utilizar la Afore es una tarea muy sencilla que cualquier persona tiene la posibilidad de realizar desde la comodidad de hogar. A través de internet, es posible encontrar toda la información necesaria para consultar la Afore, ver el saldo disponible o para solicitar el cambio de Afore, en caso de que sea necesario.