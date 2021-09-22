Prepara tu cartera, el Buen Fin se acerca y estas son las fechas en las que podrás encontrar ofertas. El Buen Fin es evento comercial en el que negocios y empresas ofrecen descuentos especiales. La edición de este año se realizará del 10 al 16 de noviembre. La Secretaría de Economía y la iniciativa privada prevén superar en esta edición los 293 millones de pesos en ventas, cifra que se alcanzó en la edición de 2020. Los organizadores del programa de ofertas no dieron un estimado del crecimiento de ventas, debido a que no coinciden las cifras de días con otras ediciones, por lo que hacer una comparación arrojaría información incorrecta. Para la edición del 2020 se extendió el Buen Fin a 12 días con el fin de evitar aglomeraciones que pudieran poner en riesgo a la población debido a la pandemia de Covid-19. En este año, esperan que se sumen al menos 95 mil empresas. Ls empresas interesadas podrán registrarse en el sitio oficial del Buen Fin para ser parte de esta celebración de ofertas, y también en este sitio los usuarios podrán consultar las tiendas que están participando.

El sorteo del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispuso de una bolsa de 500 millones de pesos para el sorteo fiscal del programa, el cual busca premiar a los consumidores y empresarios participantes, siempre y cuando los contribuyentes estén al corriente en sus pagos fiscales. El sorteo el Buen Fin se llevará a cabo el 10 de diciembre y los premios serán entregados a más tardar el 24 del mismo mes. El administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, Raúl Zambrano Rangel, mencionó que este sorteo estará sujeto a la aprobación de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para ofrecer 100 millones de pesos adicionales al año pasado, en el cual se otorgaron 400 millones de pesos. Además, el funcionario explicó que 100 millones se sortearán entre pequeños comercios que durante el año previo no hayan tenido ingresos que superen los 5 millones de pesos. Por su parte, el monto para los consumidores constará de una bolsa de 400 millones de pesos, los cuales se repartirán 321,261 premios. Para participar en este sorteo debes de inscribirte en el portal de el Buen Fin, además de que los comercios deben de estar al corriente con sus obligaciones fiscales y además contar con buzón tributario. Con información de El Financiero, El Economista y Xataka https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/22/prepara-tu-cartera-el-buen-fin-2021-se-realizara-del-10-al-16-de-noviembre/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Estas-son-las-fechas-de-El-Buen-Fin-2021-20210922-0094.html https://www.xataka.com.mx/empresas-y-economia/buen-fin-2021-sera-10-al-16-noviembre-mexico-semana-descuentos-fin-semana-barato-ano

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