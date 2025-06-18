El Senado de Estados Unidos modificó de fondo la propuesta de impuesto a las remesas enviada por la Cámara de Representantes, eliminando criterios migratorios y enfocándose en la fuente del dinero....

El Senado de Estados Unidos modificó de fondo la propuesta de impuesto a las remesas enviada por la Cámara de Representantes, eliminando criterios migratorios y enfocándose en la fuente del dinero. Las remesas enviadas desde cuentas bancarias o tarjetas emitidas en USA estarán exentas. La propuesta de imponer un impuesto especial a las remesas enviadas desde Estados Unidos dio un giro clave. Aunque en un inicio la Cámara de Representantes planteaba una tasa del 5% (que luego bajó a 3.5%) con criterios basados en la ciudadanía del remitente, el Senado modificó el enfoque: ahora ya no importa si eres ciudadano estadounidense o no. Lo que cuenta es de dónde sale el dinero.

¿Qué cambia con la versión del Senado?

Tasa impositiva: Se mantiene en 3.5%. Exención al impuesto: Se aplicará si los fondos provienen de cuentas bancarias reguladas en Estados Unidos o de tarjetas emitidas en ese país. Sin distinción migratoria: Ya no se pedirá al proveedor de remesas que verifique si el remitente es ciudadano o residente. Menos trámites, más claridad: Se elimina la obligación de reportar remesas exentas, lo que reduce la carga operativa para los proveedores y simplifica el cumplimiento.

¿Quién debe pagar?

El impuesto lo paga quien envía la remesa, pero las empresas remesadoras serán las responsables de recaudarlo y reportarlo al fisco.

¿Y si cumplo ciertos requisitos?

Si tienes un número de seguro social válido para trabajar, puedes recuperar el impuesto vía un crédito fiscal. Además:

Ya no se pedirá el número de seguro social del cónyuge para contribuyentes casados.

Se eliminaron las reglas complejas para comprobar elegibilidad ante el proveedor.

¿Cuándo entraría en vigor?

La medida aplicaría a partir del 1 de enero de 2026, tanto para el cobro del impuesto como para la recuperación del crédito.