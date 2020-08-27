La Consar te ofrece la opción de consultar en qué Afore estás registrado de manera fácil y sencilla. Aquí te decimos cómo hacerlo. Una de las consecuencias que trajo la pandemia de COVID-19 es la p...

La Consar te ofrece la opción de consultar en qué Afore estás registrado de manera fácil y sencilla. Aquí te decimos cómo hacerlo. Una de las consecuencias que trajo la pandemia de COVID-19 es la pérdida de millones de empleos en el país, lo que ha obligado a los trabajadores a disponer de su fondo de ahorro para el retiro para sobrevivir a esta situación. En mayo 2020 se incrementaron en 40% los retiros anticipados de dinero de las Afores por causa de desempleo, en comparación con el mismo mes de 2019, según datos de la Comisión Nacional del Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar).

¿Cómo localizo la Afore en la que estoy inscrito?

Es importante saber en qué Afore te encuentras inscrito, pues de esta forma puedes saber cuánto tienes ahorrado para el momento de tu jubilación. Para ello, la Consar te ofrece la opción de consultar por internet en qué AFORE estas, de manera fácil y sencilla.

Documentos necesarios

Para realizar la consulta debes de tener a la mano:

Número de seguridad social (NSS)

Clave única de registro de población (CURP)

Correo electrónico

Sigue estos pasos

Ingresar a la página de la e-sar Deberás de ingresar tu NSS, CURP , correo electrónico y los 6 caracteres de la imagen. Si los datos ingresados son los correctos, se mostrará una ventana que te indicará que el proceso fue correcto. Te llegará un correo electrónico de e-sar que te indicará dónde se encuentra tu Afore, así como el sitio web y el número telefónico de la misma para hacer cualquier aclaración. También existe la posibilidad de que aún no hayas elegido una Afore, en cuyo caso se te informará de esto.

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