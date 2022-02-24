En el pasado, el dinero de la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores de México pasaba automáticamente a manos del Infonavit cuando no se reclamaba a tiempo. Pero hoy día es una exigencia que est...

En el pasado, el dinero de la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores de México pasaba automáticamente a manos del Infonavit cuando no se reclamaba a tiempo. Pero hoy día es una exigencia que este organismo le notifique a cada trabajador que su plazo está próximo a vencer. La reforma del artículo 37 de la Ley del Infonavit ha sido aprobada hace más de 2 años atrás, el 17 de diciembre de 2020, la cual estipula el acceso de los trabajadores al monto acumulado de la Subcuenta de Vivienda en 10 años. Estas personas tienen el beneficio de retirar el dinero en el plazo estipulado, siendo notificados previamente por la Infonavit.

¿Qué es la Subcuenta de Vivienda?

De acuerdo a la página oficial de Infonavit, la Subcuenta de Vivienda se trata de un ahorro que se acumula basándose en las aportaciones del patrón en el Infonavit en períodos bimestrales. Por tanto, es importante que el trabajador revisar el salario diario integrado que el patrón tiene registrado en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Este monto está relacionado con la cantidad de ahorro que corresponde al 5% del salario más las prestaciones.

¿Cómo consultar la cuenta de Infonavit?

Existen dos métodos para conocer las aportaciones, aunque el trabajador debe esperar siete semanas después de que termine el bimestre que es cuando se reflejan. En el primer método se ingresa a la página del Infonavit y se selecciona la opción “Mi Cuenta Infonavit” o se accede directamente desde https://micuentainfonavit.mx/. Allí se coloca la fecha de nacimiento y el Número de Seguridad Social. Al finalizar este paso se carga una página con el título “Precalificación Infonavit” que muestra dos cifras, la segunda hace referencia al “Saldo de la Subcuenta de Vivienda”, cuyo monto es el que corresponde para retirarlo si se disponen de todos los puntos necesarios. La segunda opción es acudir a un Kiosco de Autoservicio cercano y consultar el “Resumen de Movimiento”. Por lo general, aparece el monto correspondiente a la Subcuenta de Vivienda.

¿Cómo solicitar el retiro de dinero de Infonavit?

Las personas que pueden retirar el dinero de Infonavit son los trabajadores con prestaciones e incorporados al IMSS. Los rendimientos y acumulaciones generadas dependen del año en que se empezó a trabajar, al igual que el trámite del retiro del ahorro. Estos períodos son:

Entre 1972 y 1992: el fondo de ahorro se integró con aportaciones del 5% del salario de los trabajadores. Es un monto que no genera intereses debido a la Ley de ese momento.

el fondo de ahorro se integró con aportaciones del 5% del salario de los trabajadores. Es un monto que no genera intereses debido a la Ley de ese momento. Entre 1992 y 1997: pese a que se mantuvo el proceso de ahorro, sí generaron rendimientos e intereses. Se entregan en el momento que el trabajador deba retirar.

pese a que se mantuvo el proceso de ahorro, sí generaron rendimientos e intereses. Se entregan en el momento que el trabajador deba retirar. A partir de 1997: el ahorro de los trabajadores que iniciaron la actividad laboral después de 1997 se conformó a partir de julio de ese año. Estas aportaciones generan rendimientos se obtienen en el retiro.

Requisitos para solicitar la Subcuenta de Vivienda

El proceso para tramitar el retiro del dinero varía según el tipo de ahorro. En el caso de los trabajadores con fondo de ahorro desde 1972 a 1992, deben tener un año sin trabajar y más de 50 años de edad con una resolución de pensión por: incapacidad, invalidez o cesantía. También es un requisito el documento de vejez emitida por el IMSS, así como la jubilación por un plan privado y el laudo judicial o la resolución a favor de la Comisión de Inconformidades de Infonavit. En cuanto al segundo caso, se retiran los ahorros si el trabajador es mayor a 65 años de edad y cuenta con un Afore a través de Infonavit. Después podrá solicitar los ahorros en la Afore, pero antes deberá ingresar a la página de Consar para seguir los pasos necesarios. Para los años posteriores a 1997 se requiere un dictamen de pensión del IMSS, además que ningún trabajador que vaya a realizar la solicitud puede tener un crédito Infonavit vigente o en trámite. Una vez que se tengan todos los requisitos, se ingresa a cuenta de Infonavit para programar una cita. Hay que llevar la identificación oficial y un número de cuenta bancaria para que se deposite el dinero. Este proceso tarda 10 días hábiles.

Otros temas de Infonavit

Es posible solicitar un crédito de Infonavit si se obtiene por completo la precalificación y puntos Infonavit. Es un instrumento en línea que permite revisar la cantidad de puntos acumulados para tener financiamiento hipotecario. Para determinar la posibilidad de recibir el crédito, el Infonavit evalúa los siguientes aspectos:

Bimestres de cotización continua: 90 a 91 puntos.

Salario diario integrado: 11 a 144 puntos.

Edad del trabajador: 116 a 124 puntos.

Saldo de la Subcuenta de Vivienda: 105 a 114 puntos.

Comportamiento de la empresa: 85 a 129 puntos.

Estabilidad laboral: 98 a 144 puntos.

Tipo de trabajador: 103 a 122 puntos.

Giro: 85 a 151.

Municipio: 102 a 142.

La precalificación hace referencia a las condiciones de recibir o no el crédito. Nada más si suma 1080 puntos o más se puede recibir un crédito individual o unido con un financiamiento por medio del Crédito Conyugal o Unamos Créditos.