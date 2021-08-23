El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS explicó algunas de las dudas más frecuentes de las empresas sobre el REPSE. El 23 de abril se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación...

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS explicó algunas de las dudas más frecuentes de las empresas sobre el REPSE. El 23 de abril se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Para poder ofrecer servicios especializados, las empresas deben inscribirse al padrón o registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 1 de septiembre. Esta semana, en un evento LinkedIn Live organizado por El Economista, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, dijo que 90 mil empresas ya iniciaron el proceso de registro. De ellas, 38 mil ya lo obtuvieron.

Dudas frecuentes

En el mismo evento, Salafranca explicó algunas de las dudas más frecuentes sobre el REPSE.

¿Qué significa poner a disposición un trabajador?

Salafranca explicó que las actividades que se deben registrar en el REPSE con aquellas donde el contratista pone a disposición trabajadores propios en beneficio del cliente. El funcionario explicó que si un trabajador recibe órdenes del cliente, no significa que esté a su disposición. Esto solamente se dará cuando el contratista envíe a su personal con el cliente para cumplir con un contrato.

El REPSE no revisa las bases de datos

Para obtener el registro, las empresas deben contar con opiniones de cumplimiento positivas del SAT, IMSS e INFONAVIT. En este sentido, Salafranca explicó que el REPSE no tiene acceso a estas bases de datos. En cambio, la plataforma solamente recibe un sí o un no por parte de estos organismos. Además, la información de las bases de datos puede tardar horas en actualizarse. Por esto, en algunos casos se rechaza la inscripción en el REPSE aunque los requisitos de los otros organismos ya estén en orden. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/STPS-despeja-dudas-de-la-reforma-de-outsourcing-y-reitera-criterios-para-el-Repse-20210818-0132.html

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.