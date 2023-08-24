Sugieren que los creadores de contenido inserten la leyenda "PublicidadPagada" en sus videos La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido la "Guía de Publicidad para Influencers" con el propósito de brindar orientación para evitar inducir a los consumidores al error o la confusión en el consumo de bienes y servicios. En virtud de que la Ley Federal de Protección al Consumidor engloba como publicidad toda información acerca de bienes, productos y servicios difundida por cualquier medio, lo cual abarca plataformas digitales y redes sociales, la Profeco estableció esta guía. Se estima que en México existen aproximadamente 1.9 millones de creadores de contenido, conformando un mercado cuyo valor se cifra en 240 millones de dólares, según refiere el estudio "Monetizando la creatividad: el impacto de los creadores del mundo digital" de Llorente y Cuenca. Particularmente relevante en este mercado es la significativa influencia que los creadores están adquiriendo, dado que se calcula que en el último año, un 16 por ciento de los mexicanos adquirieron un producto influenciados por contenidos creados por los llamados influencers. Este poder de influencia ha impulsado la inversión de las marcas en estrategias de redes sociales en México, pasando de 37.3 millones de dólares en 2017 a una estimación de 240 millones en 2023, con una proyección de alcanzar los 364 millones para 2027, destaca el análisis. La Profeco ha sugerido a los influencers incorporar en sus publicaciones etiquetas como #PublicidadPagada o #PatrocinadoPor, entre otras, para aclarar si existe o no una relación comercial con la marca que están promocionando. Estas etiquetas deben ser ubicadas sobre imágenes compartidas en plataformas y redes sociales, así como al comienzo, a la mitad y al final de los videos; y en el caso de transmisiones en vivo, se debe especificar que se trata de contenido publicitario.

Publicidad pagada

La entidad subraya que se considera publicidad si, como parte de su participación en un evento o un viaje, el influencer recibe regalos, productos u otros beneficios no monetarios que luego comparte como experiencia a través de sus plataformas o redes sociales. En el caso de videos, las referencias a la naturaleza publicitaria deben estar presentes de tal manera que puedan ser leídas y comprendidas durante toda la duración del contenido. Los influencers también deben garantizar que sus opiniones y experiencias sobre productos, bienes o servicios sean auténticas, verídicas y recientes, evitando el uso de abreviaturas que puedan inducir al consumidor a cometer errores o generar confusión, como establece la guía. Asimismo, la Profeco puntualiza que hay normas específicas sobre la publicidad de alimentos y bebidas, cosméticos, artículos de higiene, belleza y perfumería, así como servicios y suministros de salud y suplementos alimenticios, las cuales deben ser seguidas por los influencers.