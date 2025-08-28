El DOF publicó el Programa Institucional 2025–2030 de PRODECON. Analizamos qué ofrece, sus metas y los retos de implementación para el acceso a la justicia fiscal El 28 de agosto de 2025, el Diario...

El DOF publicó el Programa Institucional 2025–2030 de PRODECON. Analizamos qué ofrece, sus metas y los retos de implementación para el acceso a la justicia fiscal El 28 de agosto de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó el Programa Institucional 2025–2030 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). Es la hoja de ruta que alinea a la institución con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 para acercar acceso a la justicia fiscal a través de servicios gratuitos, accesibles y de calidad.

Qué cambia con este programa

El documento identifica retos del sistema tributario y fija estrategias con metas medibles. Además de ordenar la planeación institucional, ofrece una radiografía de lo que viven las personas contribuyentes: complejidad normativa, asimetría frente a la autoridad y brechas de información que impactan a asalariados, jubilados, MiPyMEs y comunidades indígenas y afromexicanas.

Servicios estratégicos que PRODECON plantea reforzar

Asesoría y orientación fiscal gratuita.

Atención de quejas y reclamaciones contra actos de autoridades fiscales.

Procedimiento de acuerdos conclusivos para resolver diferencias con menor costo y tiempo.

Representación legal gratuita hasta la conclusión de los procesos.

El problema público a resolver

El diagnóstico parte de una premisa: la justicia fiscal no es plenamente accesible para todas las personas. Quien tiene recursos contrata defensa privada; quien no, queda en desventaja frente al poder recaudatorio del Estado. A ello se suma un marco cambiante que propicia errores involuntarios y necesidad de asesoría especializada.

Ejes 2025–2030: enfoque y alcance

Servicios gratuitos y accesibles con énfasis en población vulnerable Ampliación de cobertura en asesoría, defensa y acuerdos conclusivos.

Prioridad a personas sin capacidad de pago para servicios privados. Detección de problemas sistémicos y propuestas normativas Estudios técnicos para ubicar reglas que generan conflictos o efectos desproporcionados.

Recomendaciones públicas a autoridades para corregir fallas. Cultura contributiva incluyente Campañas de educación fiscal con perspectiva de género y traducción a lenguas indígenas.

Materiales y capacitaciones para ciudadanía y profesionales.

Innovación y metas de servicio

El plan impulsa modernización tecnológica: fortalecimiento de plataformas como SERSE, simplificación de trámites y más servicios digitales para reducir tiempos y costos, con enfoque de transparencia y prevención de la corrupción. La meta institucional fija un índice de satisfacción de al menos 95% para 2030 y una visión a 2045 de un sistema fiscal más justo, simple, equitativo y democrático.

Diagnóstico y ruta de solución, de un vistazo

Diagnóstico PRODECON (2025) Proyecciones 2025–2030 Justicia fiscal no garantizada para todas las personas. Acceso universal mediante servicios gratuitos y de calidad. Marco tributario complejo y cambiante. Estudios técnicos y recomendaciones para simplificar reglas. Defensa privada costosa como opción predominante. Representación legal gratuita y expansión de acuerdos conclusivos. Déficit de cultura contributiva e información. Campañas educativas incluyentes con enfoque de género y lenguas indígenas. Tramitología y digitalización disparejas. Servicios digitales, optimización de plataformas y reducción de tiempos.

Lo que conviene vigilar