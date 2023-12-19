La intérprete declaró ingresos por más de 12 millones de pesos, incluyendo casi 3 millones vinculados a una empresa señalada como EFOs La cantante Gloria Trevi enfrenta una denuncia de defraudación fiscal por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que sostiene que cobró honorarios a una empresa declarada "facturera" en forma definitiva por la Secretaría de Hacienda desde el 2016, por un monto total de más de 564 mil pesos. Según la querella presentada por José Agustín Celorio González, director general de Delitos Fiscales, la intérprete declaró ingresos por 12 millones 638 mil 365 pesos en el año 2016, de los cuales 2 millones 796 mil 481 pesos corresponden a ingresos en los que reportó como patrón a la empresa Advertising and Digital Effects. Cabe destacar que el Servicio de Administración Tributaria ya había incluido a esta empresa en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOs) en el mismo año. En la denuncia presentada el 5 de julio de 2022 ante la Fiscalía General de la República (FGR), Celorio González argumentó que, al tratarse de una empresa que vende facturas sin valor legal, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz debe abonar 564 mil 351.85 pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR). Previamente, el 8 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había denunciado a la cantante y a su esposo por lavado de dinero, señalando depósitos por mil 693 millones de pesos y 529 mil dólares de origen presuntamente ilícito. Esta denuncia, parte de la "Operación Fuego", involucra a empresas "factureras", aunque la empresa Advertising and Digital Effects, relacionada con la actual denuncia de defraudación fiscal, no estaba bajo el control del esposo de Trevi y fue liquidada en abril de 2016. Es importante destacar que en el pasado sexenio, la empresa "facturera" utilizada por Trevi también fue proveedora del Gobierno Federal, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional, según un informe de la Secretaría de la Función Pública.