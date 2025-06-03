Los fondos personales de ahorro para el retiro tienen beneficios fiscales, pero también reglas estrictas. Si se retira dinero antes del tiempo mínimo, el SAT puede aplicar fuertes retenciones. Aquí te explicamos qué debes saber antes de tocar esos ahorros. Los ahorros para el retiro pueden ayudarte a pagar menos impuestos, pero tienen una condición clara: no tocarlos antes de tiempo. Si un contribuyente decide retirar su dinero de ciertos fondos personales antes de la edad establecida, el SAT aplica retenciones importantes que pueden afectar seriamente los rendimientos. En México existen tres tipos principales de fondos de ahorro personal con tratamiento fiscal especial:

⁠Seguros de vida con ahorro, donde se debe esperar hasta los 60 años y haber mantenido el plan por al menos cinco años. Si se retira antes, se retiene el 20% sobre los intereses generados. ⁠Planes Personales de Retiro (PPR), pensados para usarse a partir de los 65 años o en caso de invalidez. Si se hace un retiro anticipado, se retiene el 20% del total retirado y además se deben reportar todos los intereses y aportaciones como ingreso acumulable. Cuentas personales de ahorro, disponibles en instituciones bancarias o aseguradoras. En este caso, se requiere mantener el ahorro durante al menos cinco años y tener mínimo 55 años de edad al momento del retiro. Si se incumple, la retención puede ser de hasta el 35%.

Cada opción tiene reglas distintas, pero en todos los casos se aplica un castigo fiscal si el dinero se retira antes del plazo. Además de la retención, el monto retirado debe sumarse a los ingresos del año, lo cual puede elevar el impuesto anual a pagar. Expertos recomiendan conocer bien las condiciones de cada producto antes de invertir y, sobre todo, evitar disponer del dinero antes de tiempo, a menos que se trate de una emergencia real. Si se respetan los plazos, estos instrumentos pueden ser una herramienta muy útil para ahorrar e incluso reducir la carga fiscal.