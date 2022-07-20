La Procuraduría hizo avaló los nuevos criterios durante la sexta sesión ordinaria del comité técnico de normatividad El 23 de junio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aprobó algunos criterios normativos. La Prodecon hizo lo anterior durante la sexta sesión ordinaria del comité técnico de normatividad. Entre los criterios normativos aprobados por la Prodecon se encuentran los siguientes: CRITERIO JURISDICCIONAL 56/2022 CONDONACIÓN DE MULTAS (IMPUESTOS FEDERALES). LA SUBPROCURADURÍA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y AUTORIZACIONES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SÍ CUENTA CON FACULTADES PARA RESOLVERLA CON BASE EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2021). CRITERIO JURISDICCIONAL 57/2022 QUEJA JURISDICCIONAL POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. CUANDO SE SOLICITA LA DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO REALIZADO RESPECTO DEL SEGURO DE RCV, PROCEDE DEJAR INSUBSISTENTE LA RESPUESTA DEL IMSS, SI LA AUTORIDAD REITERA LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN INICIALMENTE IMPUGNADA. CRITERIO JURISDICCIONAL 58/2022 PAMA. LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PODRÁN CIRCULAR EN MÉXICO DENTRO DE LA FRANJA DE 20 KILOMETROS PARALELA A LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL Y EN LA REGIÓN FRONTERIZA, SIEMPRE QUE EL VEHÍCULO CUENTE CON PLACAS EXTRANJERAS O DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CIRCULACIÓN EN EL EXTRANJERO, COMO LO ES EL DENOMINADO “DEALER TAG-ASSIGNED TO VEHICLE” (ETIQUETA DE DISTRIBUIDOR ASIGNADA A VEHÍCULO), Y SE ENCUENTRE EL PROPIO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO A BORDO DEL VEHÍCULO. CRITERIO JURISDICCIONAL 59/2022 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. SE ACTUALIZA EL CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO Y POR LO TANTO ES ILEGAL SU IMPOSICIÓN CUANDO LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN REQUERIDA, FUE REALIZADA ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD, AUN Y CUANDO EL IMPUESTO DETERMINADO EN LA DECLARACIÓN SE PAGÓ DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO PERO DENTRO DEL PLAZO CONCECIDO EN LA LÍNEA DE CAPTURA. CRITERIO JURISDICCIONAL 60/2022 IMSS. CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. ES ILEGAL SU EMISIÓN, AUN Y CUANDO SE MOTIVE EN LOS AVISOS DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIÓN DE SALARIOS COTIZADOS, PROPORCIONADOS POR EL PATRÓN, SI SE ACREDITA LA INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL DERIVADO DE UNA DUPLICIDAD. Puedes ver los criterios normativos aprobados por la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 23 de junio de 2022.