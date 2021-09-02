Un expediente recabado por agentes federales muestra una red de nepotismo dentro del SAT. En su columna en El Universal de hoy, el periodista Salvador García Soto dijo tener acceso a expediente de ...

Un expediente recabado por agentes federales muestra una red de nepotismo dentro del SAT. En su columna en El Universal de hoy, el periodista Salvador García Soto dijo tener acceso a expediente de inteligencia sobre personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con García Soto, el expediente está enfocado en Antonio Martínez Dagnino, Administrador General de Grandes Contribuyentes, y uno de los miembros del círculo cercano de Raquel Buenrostro. Al parecer, el expediente muestra cómo Martínez Dagnino utilizó su posición para cometer varios actos de nepotismo, así como para tener acceso a información privilegiada y aumentar su control dentro del SAT. Estas son algunas de las acciones de Martínez Dagnino dentro del SAT:

Tiene una relación amorosa con María Hop, Jefa de Oficina de Buenrostro. De acuerdo con el expediente, así ha tenido acceso a la información privilegiada que incluso ha llevado a Palacio Nacional para funcionar como el puente el el presidente López Obrador y el SAT.

Puso a su hermano, Rodolfo Martínez Dagnino, en un puesto medio dentro del SAT, pero fue despedido poco después.

Colocó a su amigo “El Chilo” Prieto Gallardo en la Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes.

Colocó a su amigo “Chema” Sánchez Jiménez en la Administración de Intercambio de Información Internacional.

Puso a Gari Flores como Administrador de Fiscalización del Sector Financiero.

De acuerdo con García Soto, estos tres funcionarios trabajan con Daniel Sansón González, el responsable de la red de tráfico de influencias del SAT.

También le consiguió una promoción a su padre Roberto Martínez Figueroa, quien pasó de la Lotenal al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Colocó a su primo Raúl Martínez en el área de Presupuesto del SAT.

De acuerdo con García Soto, dentro del SAT nadie duda de Buenrostro. Sin embargo, también dice que es claro que están infiltrando su círculo para conseguir beneficios indebidos.Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/nepotismo-intrigas-y-romances-en-el-sat

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