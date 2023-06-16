Es importante saber que los remates bancarios no están exentos de algunas desventajas, como señalan algunos especialistas Los remates bancarios son procesos legales en los que una entidad financie...

Es importante saber que los remates bancarios no están exentos de algunas desventajas, como señalan algunos especialistas Los remates bancarios son procesos legales en los que una entidad financiera pone a la venta un bien inmueble como casas, que fue embargado debido a la falta de pago de un préstamo hipotecario por parte del propietario original. En los remates bancarios, el valor de venta del inmueble suele ser inferior al valor de mercado, porque el objetivo principal del banco es recuperar la deuda pendiente y evitar mayores pérdidas. Estos remates suelen atraer a inversores o compradores interesados en adquirir propiedades a precios más bajos.

Desventajas de los remates bancarios

Pero de acuerdo con especialistas consultados por Reforma, es importante saber que los remates bancarios no están exentos de algunas desventajas. Leonardo González, analista real estate de Propiedades.com, expuso al diario los siguientes puntos que se deben considerar para hacer una compra segura y satisfactoria:

Deudas pendientes

El primero es saber que este tipo de propiedades no son nuevas y pueden tener deudas pendientes como el pago de impuestos o servicios.

Gastos adicionales

Otro punto a considerar son los gastos adicionales que trae consigo esta modalidad de compra de vivienda. El especialista explicó que del precio de la propiedad hay otros desembolsos como los honorarios del abogado que se encargará de la transacción, el costo de los trámites notariales y los impuestos correspondientes. Señaló que es probable que se requieran cantidades considerables de efectivo para atender desperfectos que no estén a la vista en primera instancia pero que salgan a la luz cuando se habite o use la propiedad.

Compra al contado

El especialista resaltó que algo relevante es que la compra de una propiedad con remate bancario debe hacerse al contado. Es decir, no se acepta ningún tipo de financiamiento; aunque en ciertas ocasiones se permite hacerlo en dos o tres exhibiciones cortas. imagen: shutterstock

Gastos de escrituración

Añadió que un punto más a tomar en cuenta es que una vez que se ha adquirido un inmueble mediante alguna de las modalidades de un remate bancario, los gastos de escrituración corren por cuenta del nuevo dueño.

Pagos del avalúo y desalojo

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) la otra serie de gastos involucrados son el pago del avalúo de la propiedad y el pago del proceso de desalojo.

Condiciones de la propiedad

También el comprador puede correr el riesgo de que la propiedad o la construcción no esté en buenas condiciones y no se puede dar cuenta porque no es posible visitar la propiedad antes de adquirirla. Para evitar riesgos y tomar una buena decisión, el integrante de Propiedades.com recomendó contar con el asesoramiento de un profesional en bienes raíces, así como un abogado especializado en remates bancarios. "De esta forma, se evitan sorpresas y se toman decisiones informadas", consideró el experto.