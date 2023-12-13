Las deducciones autorizadas son las erogaciones o gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ingresos y restar las deducciones autorizadas. El resultado es la base sobre la cual se calcula el ISR a pagar o la devolución a recibir.

Un requisito para deducir un gasto es que sea estrictamente indispensable

De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, uno de los requisitos primordiales o esenciales que deben reunir las deducciones autorizadas, es que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad o del negocio del contribuyente. En entrevista con El Contribuyente, la contadora indicó que la compra de una obra de arte sólo la pueden deducir las personas físicas o morales que se dedican a la compra-venta de arte. La especialista dijo que un contribuyente puede comprar una obra de arte para adornar su negocio y deducir ese gasto. Pero dijo que la autoridad fiscal podría cuestionar qué tan necesario es. Es decir, podría preguntar por qué gastó 10,000 y no 1,000 pesos en un cuadro o una escultura. Ríos Hernández señaló que si alguien pone una galería y compra a artistas sí podría deducir la compra de obras de arte. En este caso, explicó que si una persona física compra una escultura en 10,000 pesos, podría deducir la compra. Mientras que la persona moral, si compra una escultura en 10,000 y la vende en 14,000 pesos, podría deducir la compra como parte del costo de lo vendido.

Advertencia en EU por ‘deducciones excesivas por donaciones de arte’

El Servicio de Impuestos Internos, de Estados Unidos, recientemente emitió una advertencia enfocada en instar a los contribuyentes, particularmente aquellos con ingresos elevados, a mantener la vigilancia frente a prácticas promocionales que involucran ‘deducciones excesivas por donaciones de arte’. Las bases de dicho esquema fraudulentamente diseñado se centran en la persuasión de promotores que buscan que los contribuyentes adquieran obras de arte, esperen un período para donarlas y luego reclamen deducciones indebidas basadas en el valor de estas obras. En este contexto, Ríos Hernández dijo que en México la compra-venta de arte está regulada por la Ley Antilavado. Lo anterior se debe a que establece actividades vulnerables, que son aquellas que por su naturaleza tienen mayor riesgo de ser usadas para lavar dinero. Es decir, para introducir dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México indicó que la enajenación de obras de arte es una de las actividades vulnerables, dependiendo del monto. El Artículo 17, fracción VII, de la Ley Antilavado, establece que las operaciones de compra o venta de obras de arte con un valor igual o superior al equivalente a 2,410 Unidades de Medida y Actualización (UMA) se considera actividad vulnerable. Es decir, operaciones de aproximadamente 250,000 pesos. Además, el precepto legal establece que se deberá enviar un aviso a la Secretaría de Hacienda, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 4,815 UMA. Es decir, operaciones de aproximadamente 500,000 pesos. Por eso, la especialista comentó que muchas veces las obras de arte son llevadas a EU, para no tener que presentar el aviso de actividades vulnerables. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México también señaló que si un contribuyente compra una obra de arte en 10,000 pesos, pasan 10 años, y la vende en 100,000 pesos, la ganancia podría estar exenta del ISR. Esto se debe a que la ganancia por la compra venta de arte está exenta del ISR hasta por tres UMA anuales. Es decir, hasta por un monto de aproximadamente 100,000 pesos.