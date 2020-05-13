Algunas instituciones financieras ofrecen aplazar el pago de tu crédito hipotecario desde cuatro hasta seis meses. Debido a la pandemia de COVID-19, se implementaron diversas medidas para mitigar los contagios, una de ellas fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, que paró labores en las actividades no esenciales. Estas medidas ocasionaron que muchos trabajadores hayan perdido su empleo o disminuyeran sus ingresos. Para combatir la crisis económica derivada de la sanitara, diversas autoridades financieras implementaron medidas y facilidades para beneficiar a los usuarios de los productos financieros. El apoyo consiste en en el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por cuatro meses, con posibilidad de extenderlo a dos meses adicionales. Además, los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses. Juan Kasuga, director de Creditaria, un sitio especializado en créditos hipotecarios, explicó al periódico El Economista que si tienes un crédito hipotecario y quieres acceder a este beneficio, tienes que cumplir con ciertos requisitos, como ser un cliente que se encuentre al corriente de los pagos. Kasuga destacó que algunos bancos recorrerán los pagos hasta el final de los meses que restan para saldar la deuda. Puso un ejemplo: si el cliente debe 50 meses, ahora deberá cuatro meses más, los cuales se le cobrarían hasta el pago final de la deuda. Otra de las opciones que ofrecen las instituciones es dividir el saldo de esos cuatro meses entre los 50 meses restantes por lo que el pago de la mensualidad aumentaría. “Es importante notificar a la institución de cualquier situación, ya que el banco no sabe que se dejó de pagar porque se olvidó el pago o porque el cliente se quedó sin empleo, lo mejor es acercarse con la entidad financiera y llegar a un acuerdo”, dijo. Por tanto, es muy importante que el usuario se acerque a la institución financiera para explicar su situación.

Preguntas importantes

Antes de solicitar estos beneficios, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda hacer a la institución las siguientes preguntas:

¿Cuánto será el monto a pagar después de la prórroga?

¿Se aplicará una nueva tasa o qué tratamiento se le dará a los intereses?

Solicita un documento con la reestructuración acordada para conocer claramente los términos y condiciones.

¿Se pueden realizar pagos anticipados en caso de contar con la liquidez?

En el caso de las tarjetas de crédito es importante preguntar si con el proceso de reestructuración podrá utilizar el nuevo crédito.

¿Cómo me pongo en contacto con mi banco?

BBVA cuenta con el programa apoyo a clientes BBVA. Los requisitos que solicita para acceder al apoyo es estar vigente y estar al corriente con los pagos al 28 de febrero 2020. Tienes que comunicarte al 55 1054 8020 para solicitar el apoyo del crédito hipotecario. Citibanamex cuenta con el programa Estamos Contigo. Para beneficiarte debes tener cuenta vigente y tienes a partir del 30 de marzo y hasta el 15 de mayo de 2020 para solicitarlo en su página. Inbursa cuenta con el programa Inbursa Conmigo, puedes solicitar el apoyo a través correo electrónico ([email protected]) o al número 55 5447 5555. Scotiabank cuenta con el programa Más cerca que nunca, puedes solicitar el apoyo a partir del 1 de abril y hasta el 30 de mayo al número telefonico 55 1454 9076. HSBC cuenta con el programa Plan de apoyo HSBC, para acceder a este apoyo tienen que llenar un formulario vía internet en la página del banco. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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