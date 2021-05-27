La propuesta consiste es gravar las bebidas alcohólicas por grado de alcohol en lugar de por precio. A finales del año pasado Genaro Novelo Osuna, senador de Morena, presentó una propuesta para cambiar la forma en que se cobra el IEPS en bebidas alcohólicas. El cambio principal consiste en utilizar una cuota fija sobre el contenido de alcohol en lugar de una cuota porcentual. Actualmente, la tasa de IEPS es de entre 26.5% a 53% sobre el precio de venta del producto. La propuesta supone más bien una cuota de entre 1.40 y 1.60 pesos por cada grado de alcohol por litro. El tipo de impuesto que se utiliza actualmente en México es ad valorem (valor de la bebida); en cambio, la propuesta habla de un impuesto ad quantum (por cantidad de alcohol contenida). Actualmente, solo cuatro países de los 32 miembros de la OCDE utilizan el esquema ad valorem: México, Chile, Corea del Sur e Israel. De acuerdo con el senador, este cambio aumentaría la recaudación en 0.1% del PIB. o 19 mil millones de pesos. Además, si se combate la evasión fiscal, los ingresos podrían llegar hasta los 33 mil millones de pesos al año.

Hacienda revisará propuesta al terminar las elecciones

Como reporta Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisará la propuesta cuando terminen las elecciones. Por otro lado, la Cámara de Diputados tendrá que revisar la propuesta de pasar el IEPS del esquema ad valorem a ad quantum. En entrevista con ese medio, Lara García, dueño de la Cervecería Juguete y presidente de la comisión de cabildeo de la Asociación de Cerveceros Artesanales de México (Acermex), explicó que la propuesta está bien estructurada y presentada en tiempo y forma. Así, es más probable que la acepten. Por el momento, parece que varios productores han aceptado la propuesta. De acuerdo con el senador, el Consejo Regulador del Mezcal, del Tequila, el Consejo Mexicano Vitivinícola, las asociaciones de Cerveceros Artesanales de México y la Nacional de Abarroteros y Mayoristas la han apoyado. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/revisara-shcp-cambio-a-ieps-en-bebidas-alcoholicas/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Para-combatir-el-mercado-negro-de-alcohol-es-necesario-modernizar-el-esquema-del-IEPS-senador-Novelo-20210526-0093.html

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